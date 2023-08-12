Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

В Україні стартує безкоштовна програма для підприємців: як узяти участь

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Україні стартує безкоштовна програма для підприємців: як узяти участь
Програма стартуватиме 18 вересня 2023 року
фото з відкритих джерел

Програма допоможе масштабувати або відновити підприємницьку діяльність

В Україні запускається онлайн-програма Impactpreneurship, покликана допомогти підприємцям. Це безкоштовна освітня програма, призначена для українських представників малого та середнього бізнесу.

Учасники отримають унікальну можливість спілкуватися з експертами-практиками у різних сферах: від маркетингу та продажів до стратегічної роботи з грантами та інвестиціями. Таким чином, курс допоможе тим, хто планує масштабувати або відновити свою підприємницьку діяльність.

Програма стартуватиме 18 вересня 2023 року та триватиме шість місяців. Протягом перших трьох учасники вивчатимуть теоретичні аспекти роботи бізнесу. 

Теми курсу: 

  • розробка прибуткової бізнес-моделі та її перевірка на практиці (краш-тест);
  • антикризовий менеджмент для ефективного управління в нестабільних умовах;
  • робота з маркетингом і продажами для просування продуктів та послуг;
  • стратегічна робота з грантами та інвестиціями для залучення фінансування;
  • впорядкування юридичних та бухгалтерських аспектів;
  • знайомство з соціальним підприємництвом.

Після завершення теоретичного етапу 50 найбільш активних учасників отримають доступ до індивідуального менторського супроводу.

Долучитися до навчання можуть власники й топменеджери малих та середніх підприємств, які відповідають таким критеріям: 

  • бізнес працює на ринку понад два роки;
  • бізнес має бути зареєстрованим в Україні;
  • понад 50% компанії повинно належати громадянам України;
  • штат компанії має налічувати до 250 співробітників;
  • річний оборот становить від 500 тисяч грн/рік;
  • компанія має гарну ділову репутацію.

Зареєструватися для участі в програмі можна за посиланням. Освітня онлайн-програма реалізується ТОВ Synergy Development Consulting за сприяння проєкту USAID «Економічна підтримка України».

Нагадаємо, від 1 жовтня 2023 року для підприємців повертаються штрафи за відсутність касового апарату.

Теги: освіта бізнес

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чимало бізнесменів переконані, що вигідніше фінансово і спокійніше працювати поза законом
«Час сповідатися». Бізнес-омбудсмен закликав українських підприємців виходити з тіні
31 липня, 20:30
За ініціативи СБУ було запроваджено економічні санкції до понад 4 тис. російських компаній
Малюк розказав, як СБУ «дерусифікує» бізнес: цифри і факти
4 серпня, 17:07
Фігурантів затримали під час отримання чергових траншів та передачі фіктивних довідок
Скандал у Жашкові: лікаря пов'язали на робочому місці (фото)
4 серпня, 20:00

Бізнес

В Україні стартує безкоштовна програма для підприємців: як узяти участь
В Україні стартує безкоштовна програма для підприємців: як узяти участь
За сім місяців 2023 року «Нафтогаз» сплатив понад 48 млрд грн податків
За сім місяців 2023 року «Нафтогаз» сплатив понад 48 млрд грн податків
Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей анулювала ліцензії Parimatch
Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей анулювала ліцензії Parimatch
«Укренерго» недоплатило державному Гарпоку вже 25 млрд грн
«Укренерго» недоплатило державному Гарпоку вже 25 млрд грн
«Нафтогаз» активно закачує газ в підземні сховища
«Нафтогаз» активно закачує газ в підземні сховища
Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина
Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Мобілізація військовозобов'язаних, що втекли за кордон: нардеп розказав про радикальні рішення
31K
Контрнаступ та українці. Маємо тверезо оцінювати ситуацію
17K
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
17K
ЗСУ прокоментували ситуацію на Куп’янському напрямку
16K
Росія наступає на Харківщині: усі деталі
15K
Адвоката коригувальника по Яворівському полігону затримано на хабарництві

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Сьогодні, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Вчора, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Вчора, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту