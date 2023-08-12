В Україні стартує безкоштовна програма для підприємців: як узяти участь

Програма допоможе масштабувати або відновити підприємницьку діяльність

В Україні запускається онлайн-програма Impactpreneurship, покликана допомогти підприємцям. Це безкоштовна освітня програма, призначена для українських представників малого та середнього бізнесу.

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Учасники отримають унікальну можливість спілкуватися з експертами-практиками у різних сферах: від маркетингу та продажів до стратегічної роботи з грантами та інвестиціями. Таким чином, курс допоможе тим, хто планує масштабувати або відновити свою підприємницьку діяльність.

Програма стартуватиме 18 вересня 2023 року та триватиме шість місяців. Протягом перших трьох учасники вивчатимуть теоретичні аспекти роботи бізнесу.

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Теми курсу:

розробка прибуткової бізнес-моделі та її перевірка на практиці (краш-тест);

антикризовий менеджмент для ефективного управління в нестабільних умовах;

робота з маркетингом і продажами для просування продуктів та послуг;

стратегічна робота з грантами та інвестиціями для залучення фінансування;

впорядкування юридичних та бухгалтерських аспектів;

знайомство з соціальним підприємництвом.

Після завершення теоретичного етапу 50 найбільш активних учасників отримають доступ до індивідуального менторського супроводу.

Долучитися до навчання можуть власники й топменеджери малих та середніх підприємств, які відповідають таким критеріям:

бізнес працює на ринку понад два роки;

бізнес має бути зареєстрованим в Україні;

понад 50% компанії повинно належати громадянам України;

штат компанії має налічувати до 250 співробітників;

річний оборот становить від 500 тисяч грн/рік;

компанія має гарну ділову репутацію.

Зареєструватися для участі в програмі можна за посиланням. Освітня онлайн-програма реалізується ТОВ Synergy Development Consulting за сприяння проєкту USAID «Економічна підтримка України».

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Нагадаємо, від 1 жовтня 2023 року для підприємців повертаються штрафи за відсутність касового апарату.