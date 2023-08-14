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Renault продає у Росії бізнес своєї дочірньої компанії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Renault продає у Росії бізнес своєї дочірньої компанії
фото з відкритих джерел

Деталі угоди не підлягають розголошенню

Дочірня компанія французької Renault компанія Insight Investment Group LLC продала свій бізнес у Росії. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, Renault RCI Banque продає свою російську лізингову дочірню  компанію.  «Цей продаж є останнім кроком на шляху виходу RCI Banque SA з Російської Федерації відповідно до рішення, ухваленого групою Renault у 2022 році», – йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що деталі угоди не підлягають розголошенню. Insight заявила, що це придбання зміцнить створюваний лізинговий холдинг, а також диверсифікує активи групи.

У березні Insight придбала російський лізинговий підрозділ виробника сільськогосподарської техніки Deere & Co. Insight заявила, що управлінську команду лізингової дочірньої компанії буде збережено, і що вона завжди готова розглянути можливість придбання додаткових активів, насамперед у рамках лізингової галузі.

Раніше повідомлялося, що власник «Київстару» отримав ліцензію на продаж бізнесу в Росії.

Теги: росія бізнес

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