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Федерація роботодавців закликала уряд зробити відтермінування CBAM пріоритетом номер один

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Федерація роботодавців закликала уряд зробити відтермінування CBAM пріоритетом номер один
Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов
фото: fru.ua

Промисловість потерпає не лише від війни, а й від нових регуляторних вимог ЄС, – Іллічов

Україна має домагатися відтермінування фінансової частини CBAM та перегляду обмежень для української промисловості на ринку ЄС. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

За його словами, промисловість одночасно потерпає від наслідків війни та нових регуляторних вимог ЄС. У ФРУ оцінюють можливі втрати українського ВВП від CBAM у 4,8%, тоді як у Єврокомісії раніше наводили значно нижчі оцінки. «Наша позиція щодо CBAM незмінна протягом трьох років: звітувати – так, платити – ні», – каже Іллічов.

Він нагадав, що Україна має всі правові підстави посилатися на форс-мажор через війну та домагатися відтермінування запровадження платних CBAM-сертифікатів.

Окремою проблемою він назвав скорочення квот на українську продукцію в ЄС, та некоректні дефолтні значення викидів у розрахунках Єврокомісії. Зокрема, для українського цементного клінкеру вони, за словами Іллічова, удвічі перевищують фактичні показники.

Паралельно бізнес закликає державу не допустити втрати кваліфікованих кадрів на підприємствах. Серед пропозицій – збереження статусу критичності, доплати працівникам під час простою та механізм тимчасового працевлаштування на інших підприємствах.

Іллічов наголосив, що питання CBAM і доступу української продукції до ринку ЄС має залишатися пріоритетом на рівні президента та уряду, оскільки від цього залежить збереження виробництва, експорту та робочих місць.

Як відомо, за оновленими оцінками GMK Center, Україна через дію екомита СВАМ може втратити $372 млн ВВП у 2026 році та до $1,754 млрд у 2030-му, експорту – $1,431 млрд у 2026 році та до $7,248 млрд до 2030 року, податків – близько $1,348 млрд до 2030 року. Також його дія загрожує втратою інвестицій у розмірі понад $1 млрд.

Теги: бізнес промисловість

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