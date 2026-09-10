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Завод Reeva у Білій Церкві зупинив роботу після атаки РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Завод Reeva у Білій Церкві зупинив роботу після атаки РФ
Пожежа на території заводу Reeva у Білій Церкві
фото: ДСНС Києва

Виробнича та складська інфраструктура підприємства зазнала сильних пошкоджень

Виробник харчової продукції Reeva Ukraine повідомив про тимчасове зупинення виробництва та відвантаження продукції внаслідок ворожого удару по підприємству в Київській області. Про це йдеться в офіційній заяві компанії від 9 вересня, інформує «Главком».

Внаслідок атаки російських окупантів виробнича та складська інфраструктура підприємства зазнала сильних пошкоджень.

«Дякуємо кожному й кожній за слова підтримки та небайдужість. Для нас це справді важливо. Наразі нам ще потрібен час, щоб оцінити масштаб руйнувань та ліквідувати наслідки атаки. Ми тимчасово позбавлені можливості здійснювати виробництво та відвантаження продукції. Проте наша команда вже працює над забезпеченням наявності продукції на полицях магазинів», – зазначили в Reeva Ukraine.

У компанії також наголосили, що докладають усіх зусиль для збереження робочих місць та якнайшвидшого відновлення роботи.

Компанія випускає, зокрема, локшину та пасту швидкого приготування, картопляне пюре, приправи й макаронні вироби під брендами Reeva, Idelia та Glads. Завод компанії розташований у Білій Церкві, продукція компанії представлена більш ніж у 40 країнах світу. 

Продукція компанії Reeva Ukraine
Продукція компанії Reeva Ukraine
фото: сторінка Reeva Ukraine у Facebook

У 2022 році компанія «Маревен Фуд Європа» оголосила про повне припинення використання російського бренду «Роллтон» та провела глобальний міжнародний ребрендинг в SMM і на пакуваннях, змінивши назву для українського та європейського ринків на Reeva

Нагадаємо, 8 вересня російські окупанти атакували завод харчової продукції на Київщині, де виготовляють товари швидкого приготування бренду Reeva. Внаслідок прильоту на території підприємства спалахнула пожежа, виникло сильне задимлення. 

Теги: бізнес обстріл Київщина

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