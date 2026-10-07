Силове захоплення «Боріважу»: 400 озброєних людей забрали термінал у власника, охоронець у лікарні

«Це не спір про майно, а силове захоплення...»

Вранці 7 жовтня на Одещині близько 400 озброєних людей силою захопили морський термінал «Боріваж», який тиждень тому за рішенням суду повернувся до власника - ТОВ «Агротермінал Логістік». Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ТОВ «Агротермінал Логістік».

За інформацією компанії, нападники мали при собі вогнепальну та холодну зброю. Ворота терміналу протаранили вантажівкою, охорону жорстоко побили арматурою. Щонайменше одного охоронця госпіталізували в тяжкому стані.

Одразу після захоплення на територію прибув Сергій Фролов – почесний гендиректор ТОВ «Термінал «Боріваж», яке раніше орендувало комплекс. За даними власника, він зайняв робоче місце директора. Фролов – давній бізнес-партнер колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова: саме він у 2009 році залучив їх до будівництва «Боріважу». У «Агротермінал Логістік» переконані, що напад здійснили в інтересах менеджменту Коломойського і Боголюбова.

«Це не спір про майно, а силове захоплення. Тиждень тому ми повернули термінал за рішенням суду – спокійно, без жодного насильства, під наглядом понад сотні правоохоронців. Сьогодні рішення суду просто перекреслили силою», - заявив директор ТОВ «Агротермінал Логістік» Олександр Іртюго.

На місце викликали патрульну поліцію та спецпідрозділ КОРД (Корпус оперативно-раптової дії). Проте, як стверджують у компанії, нападників так ніхто і не зупинив.

«За нашою інформацією, напад здійснювали люди з охоронної компанії «Самсон». Нам відомо про зв'язки цієї компанії з керівництвом обласної поліції, і ми не виключаємо, що саме цим пояснюється бездіяльність правоохоронців. Вимагаємо, щоб ДБР перевірило ці обставини, а нападники і ті, хто їх організував, понесли відповідальність», – наголосив Олександр Іртюго.

Термінал належить ТОВ «Агротермінал Логістік» з 2016 року. 30 червня 2026 року Господарський суд міста Києва у справі №910/11034/24 (910/14853/25) визнав недійсним договір оренди, за яким терміналом користувалося ТОВ «Термінал «Боріваж», і зобов'язав компанію повернути майно власнику. 17 вересня Північний апеляційний господарський суд залишив рішення без змін - воно набрало законної сили і підлягає обов'язковому виконанню. Текст рішення: https://reyestr.court.gov.ua/Review/138183895