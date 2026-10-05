The Guardian: Через удари по складах український книжковий ринок опинився під загрозою

Російські удари знищили третину річного накладу українських книжок

Через російські ракетні та дронові атаки на склади українські видавництва втратили значну частину запасів, що загрожує піднесенню книжкового ринку, яке розпочалося після повномасштабного вторгнення. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

За даними видання з посиланням, лише за літо було знищено 13 млн книжок – третину від усіх надрукованих у країні цього року. Заступниця міністра культури Богдана Лаюк зазначає, що ці удари є частиною загальної тактики РФ зі знищення логістичної інфраструктури для позбавлення українців нормального життя, а також свідомою кампанією проти української мови та ідентичності.

Найважчим ударом стала атака реактивними дронами Shahed на склад харківського видавництва «Ранок». Внаслідок влучання та подальшої масштабної пожежі, яку ліквідовували тиждень, повністю згоріли 8 млн примірників, зокрема 628 тис. нових підручників. Це становило понад 85% усіх запасів видавництва.

Попри те, що працівники дивом не постраждали, а полиці книгарень наразі ще заповнені, гендиректор «Ранку» Віктор Круглов прогнозує гострий дефіцит книжок вже цієї осені після розпродажу залишків.

Раніше повідомлялося, що російські атаки призвели до знищення та пошкодження книжкових запасів на складах видавництв, їхніх партнерів і в торговельних мережах.

Через втрату накладів видавцям доводиться переглядати плани щодо друку та виходу нових книжок. Так, наприклад, у видавництві Vivat змушені переглянути видавничий план і кількість нових книжок, які можуть запускати.

Нагадаємо, «Главком» розповідав про наслідки російської атаки на склад у Київській області, яка сталася в ніч на 28 серпня. Там зберігалися тиражі книжкових мереж Readeat і Book.ua, а також українських видавництв, зокрема Vivat, «Уроборос» та «Основи». Внаслідок удару було знищено понад 60 тис. книжок.