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Майже тисяча компаній уперше потрапила до Клубу білого бізнесу

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Майже тисяча компаній уперше потрапила до Клубу білого бізнесу
Кількість учасників Клубу білого бізнесу за квартал зросла на 5%
фото: Unsplash (ілюстративне)

Серед нових учасників переліку – «Аврора» та WOG 

Кількість учасників Клубу білого бізнесу Податкової за квартал зросла на 5% – до 9706 бізнесів. При цьому 982 компанії вперше потрапили до переліку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані «Опендатаботу».

Наразі до Клубу білого бізнесу входять 9132 компанії, що становить 94% усіх учасників, та 574 ФОПи – 6%. За квартал до переліку додалися 1656 компаній, водночас 1206 із нього вибули.

Майже тисяча компаній уперше потрапила до Клубу білого бізнесу фото 1
інфографіка: «Опендатабот»

Майже 60% компаній, які поповнили перелік, раніше до нього не входили. Йдеться про 982 бізнеси. Ще 674 компанії вже були учасниками Клубу, однак були відсутні під час попереднього оновлення. Щодо 20 компаній дані приховані, тому перевірити історію їхньої участі неможливо.

Клуб білого бізнесу – перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Для його учасників передбачені, зокрема, особливості проведення перевірок, відшкодування ПДВ та отримання податкових консультацій. 

Найбільшою за доходом серед компаній, які вперше потрапили до Клубу білого бізнесу, стала «Вигідна покупка», що розвиває мережу магазинів «Аврора». Її дохід за підсумками другого кварталу 2026 року становив 28,3 млрд грн. Також уперше до переліку увійшли «Петрол Контракт», що працює під брендом мережі АЗК WOG, із доходом 16,4 млрд грн та «Закарпаттяенергозбут» із доходом 8,5 млрд грн.

«МакДональдз Юкрейн ЛТД» із доходом 11,9 млрд грн повернувся до Клубу після відсутності протягом кварталу. Серед найбільших компаній, які поповнили перелік, також «Сандора» з доходом 7,5 млрд грн.

Водночас із Клубу білого бізнесу вибули й великі компанії. Найбільшою за доходом серед них стала «Смарт Інтелліджент Сістем» – 12,9 млрд грн за другий квартал 2026 року. Перелік також залишили «Дружба-Нова», яка належить до ФПГ «Кернел», «Авантаж-7», Ніжинський жиркомбінат та «Дніпросталь-Енерго».

За даними Опендатаботу, 55% компаній Клубу працюють на загальній системі оподаткування. Ще 21% – на спрощеній системі четвертої групи, 19% – третьої групи, а 5% є резидентами «Дія.City».

Найбільше компаній у переліку працюють у сільському, лісовому або рибному господарстві – 1974 підприємства. У сфері оптової та роздрібної торгівлі й ремонту автотранспорту працюють 1856 компаній, у переробній промисловості – 1551. Ще 670 компаній працюють у будівництві, 594 – у сфері нерухомості.

Майже тисяча компаній уперше потрапила до Клубу білого бізнесу фото 2
інфографіка: «Опендатабот»

Серед ФОПів найбільше представників торгівлі та ремонту автотранспорту – 217 підприємців. Ще 58 працюють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 56 – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності, 50 – у сфері тимчасового розміщування й організації харчування, 47 – у переробній промисловості.

Найбільше компаній із Клубу білого бізнесу зареєстровано у Києві – 1941. На Дніпропетровщині їх 841, на Львівщині та Київщині – по 689, на Харківщині – 497. Найменше таких компаній на Луганщині – дві, Херсонщині – 13 та Донеччині – 29.

Майже тисяча компаній уперше потрапила до Клубу білого бізнесу фото 3
інфографіка: «Опендатабот»

Нагадаємо, раніше професор Київського національного економічного університету Богдан Данилишин зазначав, що український бізнес працює під одночасним тиском підвищених податків, інфляції, дорогих кредитів, воєнних втрат, перебоїв з енергопостачанням та складного податкового адміністрування. Додаткове податкове навантаження може призвести до скорочення інвестицій, зайнятості та подальшої тінізації економіки.

Данилишин наголошував, що перед новим широким підвищенням податкових ставок держава має насамперед використовувати інші резерви – боротися з тіньовими схемами, контрабандою та штучним дробленням бізнесу, а також удосконалювати адміністрування ПДВ. На його думку, важливим є й захист сумлінного малого бізнесу від надмірного адміністрування.

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Теги: бізнес ФОП

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