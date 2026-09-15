Бюджет-2027: прем'єр назвав ключові видатки

На підтримку бізнесу у 2027 році уряд заклав 96 млрд грн – майже вдвічі більше, ніж цього року

Корецький: потреби сил оборони у 2027 році суттєво перевищують закладену суму

У проєкті Державного бюджету на 2027 рік на оборону передбачено 4 трлн 885 млрд грн – це майже 44% ВВП. Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Про це пише «Главком» з посиланням на очільника уряду.

Оборона: 4 трлн 885 млрд грн і потреба в більшому

Бюджет на наступний рік, за словами прем'єр-міністра, формували з огляду на потреби безпеки й оборони та фінансову стійкість держави.

Окрім бюджетних коштів, Україна розраховує на матеріально-технічну допомогу від міжнародних партнерів – ракети, зброю, техніку, снаряди та інші засоби ураження. Уряд очікує, що обсяг такої допомоги становитиме не менше 1 трлн грн – за його словами, ця сума перевищить торішню.

Очільник уряду наголосив: вартість війни зростає, тому уряд наразі уточнює остаточні розрахунки видатків і разом з іншими органами влади шукає додаткові джерела фінансування – власними доходами Україна може покрити лише частину видатків.

Кількома днями раніше Корецький уже заявляв, що Україні до кінця року бракує ще близько $27 млрд на оборону, і серед можливих джерел покриття називав міжнародну допомогу та нові кредити.

Освіта, медицина та соціальні видатки зростають

У проєкті бюджету також закладено більше коштів на цивільні сфери. На освіту планують спрямувати 328,5 млрд грн, на медицину – 292,5 млрд грн; за словами прем'єра, обидві суми перевищують цьогорічне фінансування.

Зростають видатки на соціальні програми, підтримку ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, а також житлові програми. Додаткові ресурси мають отримати регіони та громади – на відновлення, розвиток і підвищення якості життя людей.

До слова, цього тижня Корецький також повідомляв, що Україна найближчим часом отримає $841 млн бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади – ці кошти спрямують на компенсацію видатків держбюджету на пенсійні виплати.

Прем'єр-міністр наголосив, що наповнення бюджету залежить від злагодженої роботи з міжнародними партнерами й виконання взятих перед ними зобов'язань.

На підтримку бізнесу – 96 млрд грн

Окремим пріоритетом уряд визначив підтримку економіки в умовах посилення російських атак. На відповідні програми у 2027 році виділили 96 млрд грн – майже вдвічі більше, ніж цього року. Кошти планують спрямувати на:

доступне кредитування;

гранти;

підтримку оборонних інновацій;

страхування воєнних ризиків.

Раніше очільник уряду вже розповідав про ширший план захисту бізнесу від російських атак – зокрема, про використання державних приміщень для підприємств і розвиток підземної інфраструктури.

Прем'єр-міністр додав, що уряд готовий до роботи з Верховною Радою під час розгляду проєкту бюджету.

«Головне завдання – забезпечити Україні не тільки спроможність захищатися, а й завдавати ефективних ударів у відповідь та гарантувати українцям необхідну підтримку», – наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 9 серпня Кабмін уже шукав додаткові кошти на оборону: Корецький повідомляв, що уряд опрацьовує актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони та шукає додаткові джерела, зокрема через міжнародних партнерів.