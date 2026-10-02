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SET University і Tokarev Foundation визначили переможців Generation H: два healthtech-стартапи отримали €20 тис. грантів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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SET University і Tokarev Foundation визначили переможців Generation H: два healthtech-стартапи отримали €20 тис. грантів
Команда AtriaPRM отримала головний приз у €15 тис. за ШІ-рішення для лікарів
фото: setuniversity.edu.ua

€20 тис. для healthtech-стартапів: SET University та Tokarev Foundation Сергія Токарєва визначили переможців Generation H 

10 вересня в Києві відбувся фінал третього сезону акселератора Generation H від SET University та Tokarev Foundation для стартапів у сфері медичних технологій. Головний приз €15 тис. отримала команда AtriaPRM, яка автоматизує роботу лікарів з медичною документацією за допомогою штучного інтелекту. Ще €5 тис. за результатами глядацького голосування здобула Enhance Your Ability – платформа для дітей, які не використовують усне мовлення. 

Рішення AtriaPRM перетворює діагностичні звіти, результати аналізів і записи консультацій на структуровані дані. Це допомагає частково автоматизувати клінічні процеси, комунікацію з пацієнтами та координацію лікування. Enhance Your Ability натомість об'єднує інструменти альтернативної комунікації, освітній контент і підтримку для батьків, терапевтів та шкіл, які працюють з дітьми з особливими потребами. 

До фіналу також увійшли: 

  • TomoPulse, що аналізує дані цифрової томосинтезної зйомки грудної клітки для діагностики;  
  • OBRIY, що поєднує ліцензовану клініку, телемедицину, AI-тріаж і єдину медичну картку пацієнта;   
  • PRM, що допомагає пацієнтам виконувати вправи, призначені фізіотерапевтом. 

Команди пройшли десятижневу програму, яка цього сезону вперше була відкрита для учасників з-за меж України. З ними працювали, зокрема, ментори Фергус О’Ді (FIRE1, Keimon Medical), Ерік Генрі (King & Spalding), Алекса Синячова (Moeco, Techstars) та Володимир Нерубенко (TerraLab, Lab24). 

Команда AtriaPRM представляє розробку, яка за допомогою ШІ автоматизує роботу лікарів із медичною документацією
Команда AtriaPRM представляє розробку, яка за допомогою ШІ автоматизує роботу лікарів із медичною документацією
фото: setuniversity.edu.ua

«Healthtech в Україні перестав бути експериментом і став індустрією з власними лідерами, які вже виходять за межі країни. Це саме той тип засновників, яких ми шукали. І саме для цього існує Generation H – ми хочемо, щоб весь світ повірив в український healthtech так, як у нього віримо ми», – зазначила Євгенія Клепа, директорка з інновацій і підприємництва у SET University. 

Generation H стартувала у 2024 році як національна платформа для розвитку healthtech-екосистеми в Україні. Відтоді до програми долучилися понад 30 стартапів і більш як 60 менторів та лекторів. Випускники брали участь в IT Arena, EIT Jumpstarter, Google for Startups та TechCrunch Startup Battlefield 200 і сукупно залучили понад 11 млн грн інвестицій. 

«Мій головний заклик до команд: будьте амбітнішими. Україна сьогодні – це інновації під тиском. Ми створюємо рішення, потрібні не лише нам, а й світу. Тому важливо вчитися поєднувати суспільний вплив із бізнес-моделлю», – підкреслила Анастасія Дєєва, CEO Tokarev Foundation.  

Фонд працює з технологічними проєктами в різних сферах. Але у healthtech, за словами Сергія Токарєва, результат має особливу ціну.  

«Ми говоримо про healthtech, але насправді – про життя. Бо тут успіх вимірюється не лише оцінкою компанії, доходом чи кількістю користувачів. Іноді він про людину, яка знову може ходити, лікаря, який встигає врятувати пацієнта, родину, яка отримує ще один шанс. Саме тому ми і створили Generation H. І я хочу, щоб наступна велика healthtech-компанія світу народилася саме в Україні», – підкреслив Сергій Токарєв, засновник фонду Tokarev Foundation та співзасновник SET University.  

Команда AtriaPRM під час нагородження
Команда AtriaPRM під час нагородження
фото: setuniversity.edu.ua

Третій сезон Generation H реалізували в межах EUNITED Digital Hub за співфінансування Європейського Союзу в рамках програми Digital Europe.  

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Теги: штучний інтелект розробка бізнес лікар технології

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