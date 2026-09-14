Які авто найчастіше купують українські підприємці: названо найпопулярніші моделі
Продажі нових машин приватним клієнтам за рік скоротилися на третину, тоді як корпоративний сегмент просів значно менше
У серпні український автопарк поповнили близько 5 тис. нових легкових автомобілів. Більшість машин придбали приватні клієнти, однак значну частину нових авто купили компанії.
Про це розповідає «Главком» із посиланням на «Укравтопром».
У серпні 65% нових легковиків придбали приватні клієнти, тоді як на юридичних осіб припало 35% продажів. Водночас порівняно із серпнем 2025 року попит у обох сегментах скоротився. Продажі нових легковиків приватним покупцям зменшилися на 33%, а корпоративним клієнтам – на 12%.
Які автомобілі купували компанії
Серед юридичних осіб найпопулярнішими автомобілями у серпні стали:
- Renault Duster – 201 авто;
- Skoda Octavia – 197;
- Toyota Yaris Cross – 100;
- Skoda Kodiaq – 80;
- Toyota RAV4 – 70.
Які авто обирали приватні покупці
Найбільшим попитом серед приватних клієнтів у серпні користувалася Toyota RAV4. За місяць було реалізовано 375 автомобілів цієї моделі.
До п'ятірки найпопулярніших авто серед приватних покупців також увійшли:
- Hyundai Tucson – 162 автомобілі;
- Toyota Camry – 116;
- BYD Sea Lion 06 – 114;
- Mazda CX-5 – 112.
Таким чином, приватні клієнти найчастіше обирали кросовери, хоча до лідерів продажів також увійшла Toyota Camry.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у серпні український автопарк поповнили майже 3,9 тис. гібридних легковиків. Це на 38% більше, ніж за аналогічний місяць 2025 року. При цьому частка нових машин у загальній кількості серпневих реєстрацій гібридів становила 42%.
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