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Коли в український бізнес повернуться перевірки та штрафи: названо дату

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Коли в український бізнес повернуться перевірки та штрафи: названо дату
Український бізнес може повернутися до довоєнних умов 1 серпня
Фото: katemangostar/Freepik

Штрафи за невикористання касових апаратів пропонувалося скасувати, однак наразі Україна не може піти на такий крок

Через технічні причини Верховна Рада не встигла проголосувати за відновлення перевірок бізнесу й штрафів за невикористання касових апаратів з 1 липня. Утім, ці норми запрацюють із 1 серпня. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передає Forbes Ukraine.

За словами посадовця, штрафи за невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) пропонувалося скасувати, однак Гетманцев запевняє, що наразі Україна не може піти на такий крок.

«У нас є меморандум із МВФ, де це чорним по білому написано. Ми можемо багато чого хотіти, але є реалії, прописані в меморандумі, і від них ми будемо відштовхуватись, як країна, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за чотири роки», – підкреслив він.

Як зазначається, нардепи ще можуть внести правки у законопроєкт, що має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки. До прикладу, є правка, за якою чинний режим оподаткування залишиться для бізнесу у прифронтових зонах.

Також Гетьманцев в одній із правок пропонує перевіряти лише тих, хто платить менші податки та менші зарплати, ніж у середньому по галузі.

Нагадаємо, на Миколаївщині поступово відновлюють роботу великі підприємства, і навіть іноземні інвестори не бояться запускати роботу на побудованих раніше потужностях.

До слова, з 1 липня 2022 року Державна служба зайнятості долучилась до розпочатого урядом проєкту єРобота, найбільш популярною програмою якого стала програма з надання мікрогрантів на створення або розвиток власної справи. Розмір грантів – від 50 до 250 тис. грн.

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Теги: бізнес Данило Гетманцев штраф податки

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