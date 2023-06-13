Коли в український бізнес повернуться перевірки та штрафи: названо дату

Штрафи за невикористання касових апаратів пропонувалося скасувати, однак наразі Україна не може піти на такий крок

Через технічні причини Верховна Рада не встигла проголосувати за відновлення перевірок бізнесу й штрафів за невикористання касових апаратів з 1 липня. Утім, ці норми запрацюють із 1 серпня. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передає Forbes Ukraine.

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За словами посадовця, штрафи за невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) пропонувалося скасувати, однак Гетманцев запевняє, що наразі Україна не може піти на такий крок.

«У нас є меморандум із МВФ, де це чорним по білому написано. Ми можемо багато чого хотіти, але є реалії, прописані в меморандумі, і від них ми будемо відштовхуватись, як країна, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за чотири роки», – підкреслив він.

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Як зазначається, нардепи ще можуть внести правки у законопроєкт, що має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки. До прикладу, є правка, за якою чинний режим оподаткування залишиться для бізнесу у прифронтових зонах.

Також Гетьманцев в одній із правок пропонує перевіряти лише тих, хто платить менші податки та менші зарплати, ніж у середньому по галузі.

Нагадаємо, на Миколаївщині поступово відновлюють роботу великі підприємства, і навіть іноземні інвестори не бояться запускати роботу на побудованих раніше потужностях.

До слова, з 1 липня 2022 року Державна служба зайнятості долучилась до розпочатого урядом проєкту єРобота, найбільш популярною програмою якого стала програма з надання мікрогрантів на створення або розвиток власної справи. Розмір грантів – від 50 до 250 тис. грн.