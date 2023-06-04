Вже не страшно, але зарано. Кім розповів, як бізнес повертається на Миколаївщину

Віталій Кім: «Працюємо над проєктами відведення земельних ділянок для того, щоб можна було надалі будувати та запрошувати іноземних інвесторів»

На Миколаївщині поступово відновлюють роботу великі підприємства, і навіть іноземні інвестори не бояться запускати роботу на побудованих раніше потужностях. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кім підтвердив, що один із потужних іноземних інвесторів, компанія «Пепсіко», що має на Миколаївщині побудовані потужності, вирішила не зважаючи на війну, запускати роботу на підприємстві. «Зараз вони оцінили ризики і вирішили, що запускатися вже не страшно. Все-таки є різниця – побудувати нове чи відновити те, що є. Ті, хто залишився, всі відновлюють роботу, а от ті, хто релокувався, не повертаються, бо ще зарано», – пояснює голова ОВА.

З Миколаївським глиноземним заводом, що належав російському олігарху Олегу Дерипасці, теж майже вдалось розібратись, а місцева влада робить кроки для того, аби завод запрацював. «Питання передачі заводу в державну власність розглядається у суді. Ми вже напрацьовуємо варіанти, аби завод працював на Україну і люди були повернуті на робочі місця. Всі потрохи відновлюються: буде попит – буде пропозиція», – переконаний Віталій Кім.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова Миколаївської військової обласної адміністрації визнає, що важко повертати той бізнес, який релокувався, бо він буде чекати якоїсь суттєвої зміни ситуації. «Але всі повернуться, коли буде трохи безпечніше і ми відіб’ємо щонайменше ліву частину Херсонської області. Зараз працюємо над проєктами відведення земельних ділянок для того, щоб можна було надалі будувати та запрошувати іноземних інвесторів. На жаль, поки вони дуже бояться, і це зрозуміло», – сказав він.

Водночас Кім не береться оцінити рівнь безробіття в області, але визнає, що фахівців у місті бракує. «Безробіття ніби й збільшилося, але через фактор мобілізації воно нівелювалося тим, що в області стало менше людей і спеціалістів не вистачає. Через це плачуть всі підприємства, але всі справляються. На багатьох з них працюють жінки, всі ті, хто має на це право за законом, заброньовані. Ми ж розуміємо, що перемога – це пріоритет», – зазначає очільник Миколаївщини.

Зазначимо, для Миколаєва і області критичною залишається ситуація з водопостачанням. Після обстрілу росіянами магістрального водогону Дніпро–Херсон, який забезпечував область питною водою, було прийнято неоднозначне рішення заповнити трубопровід солоною водою з лиману, і це вплинуло на кількість аварій у місті.