Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Справа Атрошенка: Слідчі проводять обшук у Чернігівській міськраді

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа Атрошенка: Слідчі проводять обшук у Чернігівській міськраді
У п’ятницю ввечері слідчі дії ще тривають
фото ілюстративне

Обшук триває з 12 години дня 

Правоохоронці сьогодні, 26 травня, проводять обшуки у кабінеті в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако. Слідчі навідалися до посадовця близько 12:00 і досі проводять обшук. Правоохоронці станом на 18:30 понад шість годин шукають будь-які документи, які б підтвердили звільнення відстороненого Яворівським районним судом мера Владислава Атрошенка. Про це повідомив в.о. міського голови у коментарі Руху «Чесно».

У п’ятницю ввечері слідчі дії ще тривають, вже допитано кілька десятків працівників та тривають обшуки у відділі кадрів та перевірка інформації на комп’ютерах співробітників апарату. Місцевих депутатів поки не опитували, але, як припускає Ломако, до цього потрібно бути готовими:

«Кілька годин слідчі шукали у мене документи про звільнення обраного громадою міського голови, якого відсторонили ще на початку року абсурдним рішенням судів. Цього виявилося замало. Наступного дня після судового рішення я підписав розпорядження про відсторонення Атрошенка на рік, а 9 лютого ще й міська рада продублювала його для більшої впевненості. Наразі є вимога від силовиків прийняття рішення щодо повного звільнення із займаної посади. Я вважаю, що відбувається тиск на місцеве самоврядування, а дії силовиків координуються з Печерських пагорбів. Чернігів для них - як кістка в горлі. Їхня задача - паралізувати місто, плювати вони хотіли на інтереси чернігівців», – повідомив Ломако.

Секретар ради, який виконує обов’язки мера, наголосив, що кримінальну справу, в рамках якої проходять обшуки, порушено за статтею 382 Кримінального кодексу за фактом невиконання судового рішення.

Нагадаємо, згідно з рішенням суду міського голову Владислава Атрошенка визнано винним, накладено штраф та позбавлено права обіймати посади, що пов`язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування на рік.

Читайте також: Драма мера Атрошенка. Хто наступний?
Теги: обшук документи штраф самоврядування Чернігів місто звільнення Олександр Ломако Владислав Атрошенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Росіяни готують імітацію удару по ЗАЕС: розвідка розкрила деталі провокації
Росіяни готують імітацію удару по ЗАЕС: розвідка розкрила деталі провокації
У ДТП на блокпосту загинув нацгвардієць, Станіслав Кравченко очолив Верховний Суд. Головне за 26 травня
У ДТП на блокпосту загинув нацгвардієць, Станіслав Кравченко очолив Верховний Суд. Головне за 26 травня
Загибель нацгвардійця у ДТП: суддя отримав підозру
Загибель нацгвардійця у ДТП: суддя отримав підозру
Справа Атрошенка: Слідчі проводять обшук у Чернігівській міськраді
Справа Атрошенка: Слідчі проводять обшук у Чернігівській міськраді
ЗСУ відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки – Генштаб
ЗСУ відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки – Генштаб
У російському Ростові-на-Дону спалахнула велика пожежа (відео)
У російському Ростові-на-Дону спалахнула велика пожежа (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
У Києві прогриміли вибухи
29K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
27K
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту
18K
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
8792
Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко
8152
Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ

Новини

Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Рашисти атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:31
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 травня
Сьогодні, 05:15
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:39
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту