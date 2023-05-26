Справа Атрошенка: Слідчі проводять обшук у Чернігівській міськраді

Обшук триває з 12 години дня

Правоохоронці сьогодні, 26 травня, проводять обшуки у кабінеті в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако. Слідчі навідалися до посадовця близько 12:00 і досі проводять обшук. Правоохоронці станом на 18:30 понад шість годин шукають будь-які документи, які б підтвердили звільнення відстороненого Яворівським районним судом мера Владислава Атрошенка. Про це повідомив в.о. міського голови у коментарі Руху «Чесно».

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У п’ятницю ввечері слідчі дії ще тривають, вже допитано кілька десятків працівників та тривають обшуки у відділі кадрів та перевірка інформації на комп’ютерах співробітників апарату. Місцевих депутатів поки не опитували, але, як припускає Ломако, до цього потрібно бути готовими:

«Кілька годин слідчі шукали у мене документи про звільнення обраного громадою міського голови, якого відсторонили ще на початку року абсурдним рішенням судів. Цього виявилося замало. Наступного дня після судового рішення я підписав розпорядження про відсторонення Атрошенка на рік, а 9 лютого ще й міська рада продублювала його для більшої впевненості. Наразі є вимога від силовиків прийняття рішення щодо повного звільнення із займаної посади. Я вважаю, що відбувається тиск на місцеве самоврядування, а дії силовиків координуються з Печерських пагорбів. Чернігів для них - як кістка в горлі. Їхня задача - паралізувати місто, плювати вони хотіли на інтереси чернігівців», – повідомив Ломако.

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Секретар ради, який виконує обов’язки мера, наголосив, що кримінальну справу, в рамках якої проходять обшуки, порушено за статтею 382 Кримінального кодексу за фактом невиконання судового рішення.

Нагадаємо, згідно з рішенням суду міського голову Владислава Атрошенка визнано винним, накладено штраф та позбавлено права обіймати посади, що пов`язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування на рік.