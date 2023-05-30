Центр зайнятості навчає керувати дронами. Як війна змінила ринок праці

Безробітних керівників – втричі більше, ніж вакансій

Минулого року, після початку повномасштабного вторгнення, роботу втратили, за даними Мінекономіки, близько 5 млн українців. Знайти нову роботу українцям з минулого листопада допомагає, у тому числі, й штучний інтелект. Також з’явилася можливість долучитися до «Армії Відновлення» і виконувати суспільно корисні роботи у регіонах.

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Скільки в Україні зараз безробітних, які держава пропонує вакансії і які спеціальності є найбільш популярними в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

«Виплати через безробіття зараз – не більше мінімальної зарплатні»

Скільки українців зараз отримують виплати з безробіття? І чи багато людей знайшли роботу від початку повномасштабного вторгнення?

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Із початку поточного року допомогу через безробіття отримували 189 тис. осіб. За час повномасштабного вторгнення за сприяння Державної служби зайнятості нову роботу знайшли 338 тис. осіб.

Чи змінився через повномасштабну війну порядок постановки на облік у центр зайнятості і отримання виплат?

Так, законодавчо значно спрощено процедуру набуття статусу безробітного.

Наразі зареєструватися можна двома шляхами:

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особисто, завітавши до центру зайнятості;

через «Дію».

Допомога призначається з першого дня після надання статусу безробітного.

В окремих випадках, а саме – якщо внутрішньо переміщена особа або особа, яка перебуває на території, де ведуться бойові дії, не має документів, необхідних для реєстрації у службі зайнятості, реєстрація та призначення допомоги через безробіття відбувається з використанням інформації, наявної у державних реєстрах.

Який розмір допомоги безробітним зараз?

Він розраховується для кожної людини індивідуально і залежить від розміру її страхового стажу, зарплати, статті звільнення тощо. Максимальний розмір зараз не може перевищувати мінімальної зарплати, тобто 6700 грн.

Тривалість виплат допомоги з безробіття на час дії воєнного стану становить 90 днів. Для осіб передпенсійного віку (за рік до набуття права на пенсію) тривалість виплат не може перевищувати 360 днів.

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«Пропонуємо навчання за робітничими професіями, вони користуються попитом»

Які вакансії найпопулярніші з огляду на війну? У кого зараз найбільші шанси знайти роботу?

Найбільш затребуваними у роботодавців представники робітничих професій:

кваліфіковані робітники з інструментом становлять 22% всіх поданих вакансій (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, електрогазозварник тощо);

робітники з обслуговування устаткування та машин – 17% (водій, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, токар, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник);

професіонали – 15% (вчитель, вихователь закладу дошкільної освіти, фармацевт, інженер, лікар загальної практики-сімейний,);

працівників сфери торгівлі та послуг – 13% (кухар, медична сестра, соціальний робітник, перукар).

Які спеціальності наразі найменше користуються попитом?

На одне вільне робоче місце, у середньому, претендують три безробітні особи, зокрема серед кваліфікованих робітників сільського господарства – вісім осіб, технічних службовців – сім осіб, службовців та керівників – шість осіб, працівників сфери торгівлі та послуг – шість осіб, представників найпростіших професій – п’ять осіб.

Серед зареєстрованих безробітних 43% мають вищу освіту, а в окремих містах – до 60% і вище. Кількість безробітних з числа колишніх керівників, професіоналів та фахівців утричі перевищує кількість відповідних вакансій.

Що ви пропонуєте таким шукачам роботи?

Для людей, які мають професії, що втратили актуальність на ринку праці, ми пропонуємо навчання за робітничими професіями, які користуються попитом. Таке навчання проводиться на замовлення роботодавця або якщо безробітний планує започаткувати власну справу.

Здобути нову професію або спеціальність за направленням служби зайнятості громадяни можуть двома шляхами.

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По-перше: пройти навчання у закладах освіти, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або безпосередньо у роботодавця.

По-друге: служба зайнятості має власну мережу сучасно облаштованих центрів професійно-технічної освіти, які здійснюють навчання за 95 ліцензованими робітничими професіями та близько 350 освітніми програмами підвищення кваліфікації.

Ми навчаємо за такими затребуваними професіями, як оператор дрона, зварювальник пластмас, водій, продавець, кухар, швачка, перукар, оператор верстатів з програмним керуванням тощо.

Для зареєстрованих безробітних навчання безкоштовне. Після закінчення навчання слухачам видається документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації.

У яких регіонах зараз найлегше знайти роботу і що це за робота?

Найбільша кількість вакансій зареєстрована у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях. Найбільший попит у цих регіонах спостерігається на представників тих же професій, що і у цілому по країні.

Директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк розповіла, на які спеціальності зараз варто перевчитися, щоби скоріше знайти роботу Фото надане пресслужбою

Що таке ваучер на зміну спеціальності і як він працює?

Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком професій та спеціальностей.

Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто близько 27 тис. грн. Його оплата здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, роботодавець або той, хто навчається, її доплачує самостійно. Слід звернути увагу, що ваучер видається одноразово. Він дозволяє здійснити перепідготовку та підвищення кваліфікації за робітничою професією.

Усі охочі повинні мати професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту і не бути зареєстрованими у службі зайнятості як безробітні.

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На отримання ваучера мають право:

громадяни віком понад 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років;

звільнені з військової служби (крім строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, органів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки або кримінально-виконавчої служби;

внутрішньо-переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи;

особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їхнього звільнення;

особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;

особи, які у період воєнного стану в Україні отримали поранення або травми внаслідок військової агресії.

Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями, зокрема це ІТ-технології, будівництво, транспорт, промисловість, медицина. Необхідно лише самостійно обрати професію, заклад освіти у межах України та форму навчання: стаціонарну, заочну чи дистанційну.

Навчатись можна в освітніх закладах та всіх інших організаціях, які мають ліцензію на такий від діяльності. З повним переліком професій та спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, можна ознайомитись на порталі Державної служби зайнятості в розділі «Ваучери».

Нові бізнеси під час війни

Як служба зайнятості допомагає підприємцям, що втратили бізнес через війну, чи є якісь гранти? Як зросла кількість охочих почати бізнес з нуля у цих умовах? Скільки бізнесів відкрилося після повномасштабного вторгнення?

З 1 липня 2022 року Державна служба зайнятості долучилась до розпочатого урядом проєкту єРобота, найбільш популярною програмою якого стала програма з надання мікрогрантів на створення або розвиток власної справи.

Розмір грантів – від 50 до 250 тис. грн.

З початку дії цієї програми вже ухвалено майже 5 тис. позитивних рішень, що передбачає створення більше 11 тис. нових робочих місць. Профінансована сума становить майже 1 млрд грн. У нас є чимало успішних прикладів реалізації цієї програми.

З 10 квітня 2023 року стартувала нова програма надання грантів для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відтепер учасники та учасниці бойових дій, члени їх сімей, а також особи з інвалідністю внаслідок війни можуть подати заявку на отримання гранту від держави на старт чи розвиток власної справи.

Розмір гранту, який надається одному отримувачу, визначається відповідно до його суми запиту та не може перевищувати:

250 тис. грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни;

500 тис. грн – для дружини або чоловіка ветерана;

1 млн грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як фізична особа-підприємець не менш ніж три роки.

Єдиною вимогою обох програм є створення від одного до чотирьох (у залежності від суми гранту) нових робочих місць. Гранти для ветеранів від 250 тис. до 1 млн грн надаються на умовах співфінансування, тобто мінімум 30% від бізнес-проєкту заявник повинен інвестувати власними коштами. Протягом шести місяців з дати отримання гранту його необхідно використати, а також створити нові робочі місця. Повернення грантів відбувається у вигляді сплачених податків упродовж трьох років.

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Богдан Боднарук, «Главком»