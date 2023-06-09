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Популярний виробник одягу та взуття закриває свої магазини в Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Популярний виробник одягу та взуття закриває свої магазини в Росії
Іноземні компанії шукають компромісні варіанти скорочення бізнесу у Росії
фото з відкритих джерел

Американський виробник одягу та взуття VF Corporation зазначив про перехід на роботу на ринку РФ тільки з оптовими покупцями 

Американський виробник одягу та взуття VF Corporation, який володіє брендами Vans, The North Face, Timberland, вирішив закрити всі свої магазини в РФ та перевести місцевий підрозділ на оптові постачання. Про це повідомляє «Комерсант» із посиланням на звітність російського підрозділу компанії.

«Іноземні компанії шукають компромісні варіанти скорочення бізнесу у Росії. Зокрема, американська VF Corporation, що володіє брендом Vans, вирішила закрити місцевий роздріб і переорієнтувати російський підрозділ на оптові продажі. Така стратегія дасть змогу знизити геополітичні ризики та витрати на магазини, але потрібно буде забезпечувати безперебійність дистрибуції», - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, VF Corporation після початку Росією повномасштабної війни в Україні призупинила роботу своїх роздрібних магазинів, оптові постачання та онлайн-продажі. Також у звітності російської філії компанії ООО «ВФ Сі-Ай-Ес» йдеться, що останній фірмовий магазин Vans у Росії був закритий навесні 2023 року.

Перехід на роботу на ринку РФ тільки з оптовими покупцями дозволить компанії зберегти свій російський бізнес, при цьому знизивши витрати на магазини та репутаційні ризики, зазначає видання.

За майже рік після того, як Росія вторглася в Україну, російський ринок залишили лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній, що були присутні там до війни. Зокрема, залишилися працювати в державі-терористі: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit тощо.

Нещодавно повідомлялося, що другий найбільший світовий виробник алкоголю, французька компанія Pernod Ricard оголосила про повний вихід із російського ринку.

Також американська компанія International Paper виходить із прибуткового російського целюлозного бізнесу. 

Теги: росія магазин бізнес

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