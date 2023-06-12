Бізнес спільно з НБУ мають вирішити, як позбавитися російських рублів, які є на рахунках – економіст

Як відомо, 24 лютого минулого року НБУ заборонив здійснювати будь-які валютні операції з використанням російського та білоруського рублів

Українські компанії, які до війни мали торгівельні відносини з країною- агресором, стали заручниками війни і не можуть позбутися російських рублів, які заморожені на їхніх рахунках. Виправити цю ситуацію може діалог НБУ та бізнесу, який допоможе знайти рішення – до прикладу, таким може стати одноразове проведення операцій з обміну. Таку думку висловив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

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«Питання (з замороженими рублями – ред.) вже піднімається на рівні бізнесу, і про цю проблему знають. Сподіваюся, рішення знайдуться – звісно ж, якщо ці гроші були зароблені до війни, а компанії працювали згідно з законодавством. Ці компанії стали заручниками обставин, і в умовах війни не можуть дійсно розпоряджатися своїми коштами. Тож рішення потрібне», - переконаний експерт.

Він зауважив, що подібних прецедентів в Україні не було, тому бізнес і влада мають провести дискусію і спільно визначити механізми, які дозволять вирішити це питання і дати грошам можливість працювати на благо України. Таким рішенням може стати конвертація або випуск цінних паперів під викуп.

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«Треба піднімати це питання, і комунікувати напряму з Нацбанком. Якщо є рішення з боку бізнесу - вносити пропозиції. Всі зацікавлені, щоб це було системне рішення, яке враховує інтереси всіх учасників ринку, держави, бізнесу і т.ін. Але якщо є проблеми, їх треба комунікувати, і їх можна вирішити в рамках публічно-приватного діалогу. Так, у нас ще не було таких прецедентів. Але у нас багато чого, що не було до війни прецедентів, від яких ми змушені були відштовхуватися», - резюмував Забловський.

Як відомо, 24 лютого минулого року НБУ заборонив здійснювати будь-які валютні операції з використанням російського та білоруського рублів. Через це на рахунках понад 200 українських підприємств виявилися заблокованими понад $50млн. Тому бізнес просить НБУ дозволити в односторонньому та одноразовому порядку конвертувати рос./біл. рублі в гривню для того, щоб запустити кошти в українську економіку.

Раніше президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах також закликав НБУ дозволити компаніям провести одноразову операцію з обміну рублів – оскільки гроші мають не лежати замороженими на рахунках, а працювати на благо української економіки.