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  4. «Вкусно – и точка». Замість бургерів росіянам продають булочки із пліснявою (фото)
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    Соціум

    «Вкусно – и точка». Замість бургерів росіянам продають булочки із пліснявою (фото)

    Компанія McDonald's оголосила про остаточний вихід з Росії у травні - «Вкусно – и точка». Замість бургерів росіянам продають булочки із пліснявою (фото)
    Компанія McDonald's оголосила про остаточний вихід з Росії у травні
    фото: соцмережі

    Росіяни розповідають про погану їжу у колишніх ресторанах McDonald's

    Після зміни власників у ресторанах, які колись належали McDonald's, значно погіршилася якість страв. На проблеми з харчами у новій мережі ресторанів «Вкусно – и точка» росіяни скаржаться у соцмережах.

    Зокрема, у мережі поширюють фото бургерів, які зроблені із булочок з пліснявою.

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    «Вкусно – и точка». Замість бургерів росіянам продають булочки із пліснявою (фото)
    «Вкусно – и точка». Замість бургерів росіянам продають булочки із пліснявою (фото)

    Також росіяни скаржаться, що порції стали меншими, а смак значно гіршим.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські власники McDonald's перейменували мережу на «Вкусно – и точка» і запустили перші 15 ресторанів у Москві та Підмосков'ї.

    Про рішення залишити російський ринок на тлі вторгнення Росії в Україну компанія McDonald's повідомила 16 травня. Після виходу McDonald's з російського ринку, його активи викупив бізнесмен Олександр Говор.

    Після заяви про завершення роботи компанії McDonald`s у Росії, колишні працівники цієї мережі почали продавати власну уніформу.

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    Теги: росія санкції McDonald's #stoprussia
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    «Вкусно – и точка». Замість бургерів росіянам продають булочки із пліснявою (фото)