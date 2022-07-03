«Вкусно – и точка». Замість бургерів росіянам продають булочки із пліснявою (фото)

Компанія McDonald's оголосила про остаточний вихід з Росії у травні

Росіяни розповідають про погану їжу у колишніх ресторанах McDonald's

Після зміни власників у ресторанах, які колись належали McDonald's, значно погіршилася якість страв. На проблеми з харчами у новій мережі ресторанів «Вкусно – и точка» росіяни скаржаться у соцмережах.

Зокрема, у мережі поширюють фото бургерів, які зроблені із булочок з пліснявою.

Також росіяни скаржаться, що порції стали меншими, а смак значно гіршим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські власники McDonald's перейменували мережу на «Вкусно – и точка» і запустили перші 15 ресторанів у Москві та Підмосков'ї.

Про рішення залишити російський ринок на тлі вторгнення Росії в Україну компанія McDonald's повідомила 16 травня. Після виходу McDonald's з російського ринку, його активи викупив бізнесмен Олександр Говор.

Після заяви про завершення роботи компанії McDonald`s у Росії, колишні працівники цієї мережі почали продавати власну уніформу.