Дві латинські літери: як новий власник назвав російський McDonald’s і що зміниться

Ресторани, які раніше належали McDonald's у Росії, працюватимуть під новим брендом

У Росії уже визначилися, як назвати мережу ресторанів швидкого харчування, яка раніше належала компанії McDonald's

Мережа ресторанів McDonald's у Росії називатиметься «Mс». Про це повідомляє «Комерсант» з посиланням на джерела.

Зазначається, що меню мережі практично не зміниться, а назви страв будуть максимально наближені до оригінальних.

Водночас у мережі уже з’явилася інформація, що у Москві почали демонтаж рекламних споруд McDonald's.

Як повідомляють російські ЗМІ, на офіційному Telegram-каналі Мінпромторгу РФ минулого тижня був оголошений конкурс назв для заміни McDonald's. Серед запропонованих варіантів були такі: «РосТесті», «Маг&Мак», ZADONALD'S, «РусБургер», «МакСмак», «РусДональдс», «Москотлета», «Макдак», «НеМак», «Рашбургерна», «Котлета з хлібом», «Быстробургер», «БешбарМАК» та інші.

Зазначимо, що 16 травня компанія McDonald's повідомила, що ухвалила рішення про повний вихід з Росії й що продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів. У McDonald's додали, що мати бізнес у Росії «більше не є виправданим» та не відповідає їхнім цінностям. Компанія працювала на російському ринку понад 30 років. У результаті свого виходу з Росії компанія зафіксує витрати у близько 1,2-1,4 млрд доларів для списання своїх чистих інвестицій на ринку.

Як відомо, мережу ресторанів відкрили в Москві в 1990 році, коли Радянський Союз почав пропонувати свою економіку для західних брендів, і її вихід з російського ринку має символічне значення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новим власником активів компанії McDonald’s у Росії стане бізнесмен Олександр Говор. З 2015 року Олександр Говор працює як франччайзі McDonald's та керує 25 ресторанами в Сибіру. Досі цей бізнес, втім, не приносив йому прибутку, основні доходи Говора пов'язані з нафтохімією та готельним бізнесом.

Згідно з договором, він придбає весь портфель ресторанів McDonald's та керуватиме ресторанами під новим брендом. Очікується, що після отримання всіх дозволів регуляторних органів закриття угоди відбудеться найближчими тижнями.