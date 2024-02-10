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На Донеччині енергетики повернули світло понад 10 тисячам родин – ДТЕК

Христина Жиренко
glavcom.ua
На Донеччині енергетики повернули світло понад 10 тисячам родин – ДТЕК

ДТЕК повернув світло 10 тис. домогосподарств, що лишилися без електрики через ворожі обстріл

Упродовж 9 лютого енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям 16 населених пунктів Донецької області, що постраждали від обстрілів ворога. Про це повідомляють у ДТЕК.

«За минулу добу аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі відновили електропостачання понад 10 тисяч осель у 16 прифронтових населених пунктах області», – йдеться в ньому.

Зазначається, що обстріли на Донеччині не вщухають. Регулярно відбуваються авіаційні, ракетні та артилерійські удари. Через це постійно ушкоджуються мережі й обладнання. Однак енергетики одразу починають відновлення електропостачання, щойно це стає можливим та військові надають дозвіл на проведення робіт.

«Енергетики 24/7 роблять усе можливе, щоб кожен вдома мав світло. Тільки так разом і спільними діями ми зможемо вистояти та перемогти», – підкреслили в ДТЕК.

Нагадаємо, за перший місяць 2024 року енергетики ДТЕК повернули світло майже 713 тис. сімей, які залишилися без електропостачання через обстріли в Києві, Київській, Донецькій, Одеській і Дніпропетровській областях.

Теги: енергетика ДТЕК війна

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