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Подоляк оцінив можливість нового великого наступу Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Подоляк оцінив можливість нового великого наступу Росії
Подоляк прокоментував застереження західих ЗМІ про те, що РФ нібито готує новий масштабний наступ на всю територію України
фото: Reuters/Scanpix

Радник керівника Офісу президента: «У 2022 році росіяни щось сконцентрували, пішли, але сьогодні це трошки інша армія»

Росія вже не в тому стані, щоб організувати масштабну наступальну операцію в Україні. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «24 каналу».

Так посадовець прокоментував застереження західих ЗМІ про те, що РФ нібито готує новий масштабний наступ на всю територію України. Подоляк закликав спокійно сприймати публікації такого типу і спиратися лише на заяви Генерального штабу українських Збройних сил.

«Там активно це коментують і говорять про те, що все контролюється, зокрема кількість збройних сил Росії, які перебувають на окупованій території. Усе, що вони концентрують, усі резерви, які підводяться – все це моніторить і Головне управління розвідки, і безпосередньо Генеральний штаб. Вони це розуміють та бачать», – підкреслив радник.

За його оцінками, нині російська армія – зовсім не та, що в лютому 2022 року, коли окупанти пішли у наступ на всіх фронтах. Нинішній стан ворожої армії вже не дозволяє організувати таку масштабну наступальну операцію.

«У 2022 році росіяни щось сконцентрували, пішли й так далі. Але сьогодні російська армія – це трошки інша армія, вони воюють кількістю. Так, у них є відповідна непогана зброя, яку вони використовують. Є стара зброя, але є новітні зразки й це вже питання до санкцій, чому наприкінці 2023 року вони могли спокійно виготовити «Іскандери» чи «Калібри» й так далі», – зазначив чиновник.

При цьому Подоляк зауважив, що зараз росіяни активно намагаються проводити наступальні операції на Донецькому напрямку, де щодня відбувається по 60-80 бойових зіткнень. Однак почадовець запевнив, що Україна після двох років війни точно розуміє, що і як треба робити та як цьому протистояти.

Водночас Подоляк пояснив, що не можна кількісно воювати проти кількісно побудованої російської армії. Саме тому для знищення резервів ворога Україні потрібні далекобійні ракети.

Нагадаємо, що російські окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках. 

До слова, Сполучені Штати Америки наразі не бачать формування Росією серйозного наземного наступу, але прогнозують, що все може змінитися. 

Раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що доля України великою мірою залежить від дій західних союзників, і 2024 рік може стати визначальним для України.

Теги: росія війна Україна Михайло Подоляк наступ

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