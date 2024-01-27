Подоляк оцінив можливість нового великого наступу Росії

Подоляк прокоментував застереження західих ЗМІ про те, що РФ нібито готує новий масштабний наступ на всю територію України

Радник керівника Офісу президента: «У 2022 році росіяни щось сконцентрували, пішли, але сьогодні це трошки інша армія»

Росія вже не в тому стані, щоб організувати масштабну наступальну операцію в Україні. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «24 каналу».

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Так посадовець прокоментував застереження західих ЗМІ про те, що РФ нібито готує новий масштабний наступ на всю територію України. Подоляк закликав спокійно сприймати публікації такого типу і спиратися лише на заяви Генерального штабу українських Збройних сил.

«Там активно це коментують і говорять про те, що все контролюється, зокрема кількість збройних сил Росії, які перебувають на окупованій території. Усе, що вони концентрують, усі резерви, які підводяться – все це моніторить і Головне управління розвідки, і безпосередньо Генеральний штаб. Вони це розуміють та бачать», – підкреслив радник.

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За його оцінками, нині російська армія – зовсім не та, що в лютому 2022 року, коли окупанти пішли у наступ на всіх фронтах. Нинішній стан ворожої армії вже не дозволяє організувати таку масштабну наступальну операцію.

«У 2022 році росіяни щось сконцентрували, пішли й так далі. Але сьогодні російська армія – це трошки інша армія, вони воюють кількістю. Так, у них є відповідна непогана зброя, яку вони використовують. Є стара зброя, але є новітні зразки й це вже питання до санкцій, чому наприкінці 2023 року вони могли спокійно виготовити «Іскандери» чи «Калібри» й так далі», – зазначив чиновник.

При цьому Подоляк зауважив, що зараз росіяни активно намагаються проводити наступальні операції на Донецькому напрямку, де щодня відбувається по 60-80 бойових зіткнень. Однак почадовець запевнив, що Україна після двох років війни точно розуміє, що і як треба робити та як цьому протистояти.

Водночас Подоляк пояснив, що не можна кількісно воювати проти кількісно побудованої російської армії. Саме тому для знищення резервів ворога Україні потрібні далекобійні ракети.

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Нагадаємо, що російські окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках.

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