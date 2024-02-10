Путін сам себе підставив

Російський диктатор підтвердив ключову свою тезу, що домовлятись він не з Україною хоче, а із Заходом

Що ж, приємно, коли наші вороги самі себе по яйцях б’ють. Я очікую, що за результатами цього божевільного потоку ми нарешті отримаємо хороші новини, і ще й буде ріст підтримки України серед американських виборців. І ось чому:

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Отже путін вирішив нагородити три мішки своєї маячні про історичні землі, придуману націю і події 400 років давності. І все це він зробив для американської аудиторії. Які висновки з цього має зробити звичайний американець? Виходить: що сучасні американці живуть на історичних землях Британії (або навіть індіанців), взагалі не є окремою нацією, і повинні добровільно вернутись в підданство британського короля? Пасаж про Гітлера, який чемно попросив Польщу вернути «ісконні» німецькі землі в Данцігу – взагалі на голову не налазить. Кращого способу повідомити всім, що путін сповідує ідеологію неонацизму – навіть не придумати. Всі розмови про необхідність домовлятись звелись до простої тези, що суть домовленості – визнати російські завоювання. Однак, в обмін на що це має відбутись, яка вигода від цього Заходу – навіть не натякнув. Путін підтвердив ключову свою тезу, що домовлятись він не з Україною хоче, а із Заходом. Дякую йому за це нагадування, бо на Заході люди думають, що війна це про наші з ним проблеми, і ми можемо їх вирішити між собою.

Я думав, що Кремль використає інтерв'ю для атаки на політику Байдена, буде гратись в добру ображену овечку, готову всім допомагати, буде закликати до партнерства і спільної відповідальності за безпеку в світі і т.п. Це могло б серйозно посилити меседжі про необхідність припинити підтримку України, домовитись і забути про все.

А так перед американцями представ «йо-ий на всю голову» диктатор.

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Дякуємо Такере!