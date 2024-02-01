Втратити роботу через українців боїться кожен п'ятий поляк: результати опитування

Cтавлення поляків до українських біженців трохи змінилось

У Польщі змінюються настрої суспільства щодо біженців із України. Позитивне ставлення до українців зберігає третина поляків. Водночас кожен п'ятий житель Польщі боїться, що українці можуть забрати робочі місця. Про це пише yavp.pl.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про суттєву зміну ставлення поляків до українців, які приїхали до Польщі після початку війни, свідчать результати дослідження Barometr Polskiego Rynku Pracy від компанії Personnel Service.

За даними опитування, негативне ставлення до українців декларують 22% поляків. Це на 8% більше, ніж було у березні 2023 року. Нейтральне ставлення до біженців – 38% респондентів. У березні 2023 року таких відповідей було 46%.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про позитивне ставлення до українців заявив майже кожен третій опитаний поляк. Переважно позитивні настрої у людей віком від 55 років – 31% опитаних. Натомість негативне ставлення найбільше висловлюють молоді поляки (25-34 роки) – 20% респондентів.

На погіршення ставлення до українців може впливати тривала війна та допомога, висока інфляція, зазначають у Personnel Service. «Поляки більше почали боятися, що українські працівники можуть забрати у них роботу, а 40% поляків асоціюють приплив громадян України на польський ринок праці зі зниженням темпів зростання заробітної плати», – пояснює засновник компанії Кшиштоф Інґлот.

Результати дослідження свідчать, що 22% опитаних вважають, що українці можуть зайняти їхні робочі місця. Найбільше таких побоювань серед поляків 18-24 років (17%) та 25-34 років (15%). Водночас, 69% опитаних не бояться втратити робітницю через українців.

Нагадаємо, у Польщі планують урізати допомогу українським біженцям із жовтня 2024 року. Польща продовжить виплату допомоги українським біженцям у країні до кінця вересня, після цього умови її надання зміняться.

Чиновники, з якими поспілкувалися журналісти, вважають, що оскільки українці їздять додому на свята та у відпустку, їм не потрібен тимчасовий захист. Пропонується скасувати статус тимчасового захисту після виїзду з Польщі навіть на короткий час (нині діє обмеження 30 днів) та зменшити виплати на дітей. 21% опитаних українських переселенців заявили, що хотіли б залишитися в Польщі. Зазначається, що наразі передбачені окремим законом умови допомоги для українських біженців діють до 4 березня.