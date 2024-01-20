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Розвідка оцінила, наскільки Путіну вдається втягнути Білорусь у війну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розвідка оцінила, наскільки Путіну вдається втягнути Білорусь у війну
Путін досі не зміг залучити білоруську армію до загарбницької війни проти України
фото з відкритих джерел

Юсов пояснив, навіщо російському диктатору потрібна Білорусь

Російський диктатор Володимир Путін наразі не зміг залучити білоруську армії до війни проти України. Але українські військові стежать за перебігом подій. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністрества оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Посадовець ГУР відреагував на попередні заяви розвідки стосовно планів Кремля залучити Білорусь до війни проти України.

«Путін використовує білоруський чинник для відволікання українських сил, резервів, для створення якихось додаткових точок напруги. Але в залученні безпосередньо білоруської армії до агресивної загарбницької війни проти України, сухопутних операцій Путін не дійшов», – запевнив Юсов.

За його словами, ситуація щодо можливої участі Білорусі у війні в Україні відстежується, моніториться та вивчається нашими військовими.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, Білорусь внесла зміни до своєї нової військової доктрини, включивши пункт про можливе використання тактичної ядерної зброї. Ймовірно, це відображає розміщення Росією цього виду озброєння в країні у 2023 році. 

До слова, станом на грудень 2023 року представники ПВК «Вагнер» продовжували у Білорусі навчати спецвійська і військових.

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Теги: росія Білорусь Україна війна розвідка

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