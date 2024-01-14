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100-річна мешканка Житомирщини допомагає ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
100-річна мешканка Житомирщини допомагає ЗСУ
Марина Шиманська розповідає, що вони із дочкою намагаються допомагати ЗСУ
фото: скріншот із відео

Марина Шиманська віддає для війська гроші з пенсії

Марині Шиманській із Житомирщини 1 січня 2024 року виповнилося 100 років. Кореспонденти «Суспільного» поспілкувалися з жінкою і розпитали про Голодомор, роботу колгоспів, німецько-радянську і російсько-українську війни.

Марина Шиманська розповідає, що вони із дочкою, як і більшість українців, намагаються допомагати ЗСУ.

«Даємо їм, що маємо. Даємо їм їсти, яка копієчка лишня – віддаємо. Я казала дочці: «Віддай гроші, я получу пенсію. Дай на війну грошей. Може картоплю будуть ходить збирати, як колись збирали. То дай це відро картоплі. Даємо, що в кого є», – сказала вона.

Як повідомлялося, у Львівській області було встановлено рекорд України з наймасовішого виконання колядки за участі вертепів. У селі Мшанець 1259 людей одночасно виконали нову українську колядку «Там во Бахмуті».

Раніше в Національному музеї народної архітектури та побуту України встановлено найбільший тризуб з дідухів в Україні. Його висота склала 7,5 м.

Теги: гроші ЗСУ війна музеї рекорд

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