100-річна мешканка Житомирщини допомагає ЗСУ

Марина Шиманська віддає для війська гроші з пенсії

Марині Шиманській із Житомирщини 1 січня 2024 року виповнилося 100 років. Кореспонденти «Суспільного» поспілкувалися з жінкою і розпитали про Голодомор, роботу колгоспів, німецько-радянську і російсько-українську війни.

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Марина Шиманська розповідає, що вони із дочкою, як і більшість українців, намагаються допомагати ЗСУ.

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«Даємо їм, що маємо. Даємо їм їсти, яка копієчка лишня – віддаємо. Я казала дочці: «Віддай гроші, я получу пенсію. Дай на війну грошей. Може картоплю будуть ходить збирати, як колись збирали. То дай це відро картоплі. Даємо, що в кого є», – сказала вона.

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