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Євросоюз цьогоріч передбачив €21 млрд на військову допомогу Україні – Боррель

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз цьогоріч передбачив €21 млрд на військову допомогу Україні – Боррель
Боррель зазначив, на зустрічі міністрів оборони порушувалося питання зобов'язань щодо подальшої допомоги Україні у 2024 році
фото з відкритих джерел

За словами Борреля, сума, передбачена на допомогу Україні, може збільшитися

Європейський союз та країни-члени вже передбачили 21 млрд євро на військову підтримку України цього року. Про це повідомив на брифінгу глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів оборони країн ЄС.

Посадовець нагадав, що країни-члени ЄС та європейські інститути передали Україні військове обладнання вартістю 28 млрд євро.

При цьому, за словами Борреля, на зустрічі міністрів оборони порушувалося питання зобов'язань щодо подальшої допомоги Україні у 2024 році.

«Згідно зі списком, наданим державами-членами, йдеться про 21 млрд євро на військову підтримку України, закладених до бюджетів на 2024 рік», – розповів він.

Глава дипломатії ЄС уточнив, що 21 млрд євро – це мінімум, оскільки ще не всі країни надали дані щодо планів допомоги Україні на цей рік.

«Але йдеться про 21 млрд на цей рік порівняно з 28 млрд у попередні два роки», – додав Боррель.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з конгресменами Сполучених Штатів для обговорення підтримки України.

Зазначимо, лідери Євросоюзу запропонують внести у рішення саміту ЄС ідею проводити щорічні обговорення запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, щоб заручитись підтримкою Угорщини у затверджені виділення коштів.

До слова, попри затягування розгляду в Конгресі подальшої підтримки України, президент США Джо Байден сподівається, що США повернуть собі світове лідерство в цьому питанні, оскільки є прикладом для інших країн.

Теги: війна Європейський союз фінансування

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