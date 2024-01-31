Євросоюз цьогоріч передбачив €21 млрд на військову допомогу Україні – Боррель

Боррель зазначив, на зустрічі міністрів оборони порушувалося питання зобов'язань щодо подальшої допомоги Україні у 2024 році

За словами Борреля, сума, передбачена на допомогу Україні, може збільшитися

Європейський союз та країни-члени вже передбачили 21 млрд євро на військову підтримку України цього року. Про це повідомив на брифінгу глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів оборони країн ЄС.

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Посадовець нагадав, що країни-члени ЄС та європейські інститути передали Україні військове обладнання вартістю 28 млрд євро.

При цьому, за словами Борреля, на зустрічі міністрів оборони порушувалося питання зобов'язань щодо подальшої допомоги Україні у 2024 році.

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«Згідно зі списком, наданим державами-членами, йдеться про 21 млрд євро на військову підтримку України, закладених до бюджетів на 2024 рік», – розповів він.

Глава дипломатії ЄС уточнив, що 21 млрд євро – це мінімум, оскільки ще не всі країни надали дані щодо планів допомоги Україні на цей рік.

«Але йдеться про 21 млрд на цей рік порівняно з 28 млрд у попередні два роки», – додав Боррель.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з конгресменами Сполучених Штатів для обговорення підтримки України.

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Зазначимо, лідери Євросоюзу запропонують внести у рішення саміту ЄС ідею проводити щорічні обговорення запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, щоб заручитись підтримкою Угорщини у затверджені виділення коштів.

До слова, попри затягування розгляду в Конгресі подальшої підтримки України, президент США Джо Байден сподівається, що США повернуть собі світове лідерство в цьому питанні, оскільки є прикладом для інших країн.