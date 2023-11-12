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«Нова пошта» до кінця року відкриє ще понад 10 відділень в одній із країн ЄС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Нова пошта» до кінця року відкриє ще понад 10 відділень в одній із країн ЄС
Nova Post у німецькому Гамбурзі
фото: «Нова пошта»

Українська компанія запрацює у Дюссельдорфі, Дортмунді, Штутгарті, Ганновері, Бремені й інших містах

Компанія «Нова пошта» планує до кінця 2023 року відкрити ще 13 відділень у Німеччині. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з посиланням на пресслужбу компанії.

Нині вже сім відділень Nova Post працюють у різних містах Німеччини, зокрема, у Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Дрездені, Франкфурті-на-Майні та Кельні.

Нові відділення планується відкрити у Дюссельдорфі, Дортмунді, Штутгарті, Ганновері, Бремені й інших містах. 

Відділення Nova Post працюють із понеділка до суботи. Клієнти можуть відправляти, а також отримувати з України документи, посилки та вантажі вагою до 100 кг.

Крім того, доступна курʼєрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Німеччині. Кур’єр може приїхати додому чи в офіс і забрати відправлення для доставки в будь-яку точку України.

Зазначимо, що наразі мережа відділень компанії вже працює в Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії та з терміном доставки від трьох днів.

Раніше повідомлялося, що «Нова пошта» відкриє ще 18 нових відділень за кордоном. Два з них – до кінця поточного року, а інші – у 2024-му. 

Теги: Німеччина бізнес Нова пошта пошта

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