Коли відділення «Нової пошти» відкриються за кордоном: названо дати
До кінця 2023 року компанія розпочне роботу в Мілані та Парижі
«Нова пошта» відкриє ще 18 нових відділень за кордоном. Два з них – до кінця поточного року, а інші – у 2024-му. Про це розповів співзасновник компанії Володимир Поперешнюк у Facebook.
Так, до кінця 2023 року відділення «Нової пошти» мають з’явитися у Мілані (Італія) та Парижі (Франція).
А наступного року компанія з'явитися ще й в Іспанії, Туреччині, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Швейцарії, Португалії, Словенії, Хорватії, Греції, Данії, Фінляндії, Швеції та Норвегії.
Поперешнюк оприлюднив детальний графік того, у яких містах і коли з’являються відділення «Нової пошти».
Співзасновник компанії зізнався, що менеджери з розвитку були проти оприлюднення графіку, «бо вони, як відповідальні люди, переймаються тим, щоб не виглядати брехунами, якщо щось піде не за планом. Однак Поперешнюк висловив упевненість у тому, що плани таки будуть реалізовані.
Нагадаємо, що в жовтні «Нова пошта» оголосила про початок роботи в Словаччині. Перше відділення відкрито в Братиславі.
Крім того, мережа відділень компанії вже працює у Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії та Чехії з терміном доставки від трьох днів.
Коментарі — 0