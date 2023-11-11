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Коли відділення «Нової пошти» відкриються за кордоном: названо дати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Коли відділення «Нової пошти» відкриються за кордоном: названо дати
Відділення «Нової пошти» в Румунії
фото: «Нова пошта»

До кінця 2023 року компанія розпочне роботу в Мілані та Парижі

«Нова пошта» відкриє ще 18 нових відділень за кордоном. Два з них – до кінця поточного року, а інші – у 2024-му. Про це розповів співзасновник компанії Володимир Поперешнюк у Facebook.

Так, до кінця 2023 року відділення «Нової пошти» мають з’явитися у Мілані (Італія) та Парижі (Франція).

А наступного року компанія з'явитися ще й в Іспанії, Туреччині, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Швейцарії, Португалії, Словенії, Хорватії, Греції, Данії, Фінляндії, Швеції та Норвегії.

Поперешнюк оприлюднив детальний графік того, у яких містах і коли з’являються відділення «Нової пошти».

Графік відкриття відділень «Нової пошти» за кордоном
Графік відкриття відділень «Нової пошти» за кордоном
інфографіка: Володимир Поперешнюк/Facebook

Співзасновник компанії зізнався, що менеджери з розвитку були проти оприлюднення графіку, «бо вони, як відповідальні люди, переймаються тим, щоб не виглядати брехунами, якщо щось піде не за планом. Однак Поперешнюк висловив упевненість у тому, що плани таки будуть реалізовані.

Нагадаємо, що в жовтні «Нова пошта» оголосила про початок роботи в Словаччині. Перше відділення відкрито в Братиславі.

Крім того, мережа відділень компанії вже працює у Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії та Чехії з терміном доставки від трьох днів. 

Теги: Нова пошта пошта бізнес

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