Повернення H&M у Київ. Нардеп пояснив, що його обурило у «кілометрових чергах»

«Невже у війну є час на кілька годин у черзі за модною шмоткою?», – запитує Гетманцев

Популярний шведський ритейлер H&M уперше після початку повномасштабної війни в повернувся на український ринок.

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Із 9 листопада у Києві знову відкриті двері магазинів одягу H&M у торгових центрах Lavina Mall на Берковецькій вулиці та Respublika Park біля станції метро «Теремки».

Кияни одразу ж вишикувалися в чергу за улюбленим одягом. Така ситуація обурила народного депутата, голову парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

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«Сам декілька місяців тому, на прохання Гаріка Корогодського, писав лист центральному офісу H&М із пропозицією відновити роботу офісів в Україні попри війну. Тому дійсно вдячний за те, що почули і відкрили. І дійсно радію, що бізнес пішов, а товар користується попитом. Але, оці молоді хлопці в кілометрових чергах у щойно відкриті магазини – вам дійсно не вистачає клепки збагнути наскільки це не comme il faut і як це все виглядає? Невже у війну є час на кілька годин у черзі за модною шмоткою? Не те що засуджую, але просто не розумію…», – написав нардеп.

Раніше повідомлялося, що Росія вкрала бізнес великої пивної компанії.