Кулеба провів зустріч з главою Rheinmetall і анонсував збільшення зброї

Дмитро Кулеба: «Україна матиме більше зброї та боєприпасів, щоб захистити себе, цивільне населення та інфраструктуру»

Сьогодні, 3 листопада, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів у Берліні зустріч із гендиректором німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміном Паппергером. Про це Кулеба повідомив у соцмережі X.

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«Зустріч у Берліні з генеральним директором Rheinmetall AG Арміном Паппергером. Україна матиме більше зброї та боєприпасів, щоб захистити себе, цивільне населення та інфраструктуру від атак Росії. Ми обговорили шляхи подальшого зміцнення альянсу оборонної промисловості Німеччини та України», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, німецький концерн Rheinmetall передав Україні комплекси для боротьби з дронами. Також німецький концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на артснаряди для України.