Вихід РФ із Договору про збройні сили руйнує опору європейської безпеки – МЗС Німеччини

Через вихід Росії подальша імплементація ДЗЗСЄ втратить більшість переваг політики безпеки та політики контролю над озброєннями

Вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) набуває юридичної сили. Цим Росія руйнує ще одну опору європейської безпеки. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини у своїй заяві.

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Через вихід Росії подальша імплементація ДЗЗСЄ втратить більшість переваг політики безпеки та політики контролю над озброєннями, оскільки головна мета Договору – забезпечення збалансованого потенціалу звичайних сил у Європі – не може бути досягнута без участі Росії, йдеться у заяві.

«Сьогодні вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) набуває юридичної сили. Цим Росія руйнує ще одну опору нашої європейської безпеки та архітектури контролю над озброєннями, яка була спрямована на обмеження звичайних озброєнь у Європі. У результаті виходу Росії подальша імплементація ДЗЗСЄ втратить більшість переваг політики безпеки та контролю над озброєннями», – йдеться у заяві.

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Як наслідок, Федеральний уряд у тісній координації зі своїми союзниками по НАТО вирішив призупинити дію ДЗЗСЄ Федеративною Республікою Німеччина. Німеччина та її союзники прямо не виходять з ДЗЗСЄ. У разі кардинальної зміни поведінки Росії залишається можливим поновлення виконання ДЗЗСЄ.

«Федеральний уряд, як і його союзники по НАТО, залишається відданим безпеці Європи. Це також включає один із центральних принципів Договору ЗЗСЄ, а саме ефективний контроль над озброєннями звичайних збройних сил в Європі. Тому Німеччина готова продовжувати певні заходи ДЗЗСЄ, такі як обмін даними, із зацікавленими європейськими державами. Крім того, федеральний уряд має намір продовжувати дотримуватися національних верхніх обмежень для систем озброєнь, які охоплюються ДЗЗСЄ», – заявили у МЗС ФРН.

Нагадаємо, Росія остаточно вийшла зі ще однієї міжнародної угоди про обмеження озброєнь – із Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).

Як відомо, після призупинення участі в Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) США продовжать взаємодію з учасниками Договору, однак поки не розкриватимуть, як змінюватиметься конфігурація американських сил у Європі.