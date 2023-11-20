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Потрійний удар по бізнесу. Ексголова Ради Нацбанку назвав ризики для економіки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Потрійний удар по бізнесу. Ексголова Ради Нацбанку назвав ризики для економіки
Нині рівень безробіття становить близько 20% робочої сили, хоча в мирний час природним для України вважався показник 6%
фото з відкритих джерел

Данилишин: «Люди – це основне, що повинна зберегти Україна під час воєнного часу»

Зараз бізнес перебуває під потрійним ударом. Одним із них є те, що війна забирає людські життя, підприємства втрачають кваліфіковану робочу силу через мобілізацію або еміграцію. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр та ексголова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

За словами ексочільника Ради НБУ, подальша динаміка ринку праці залежатиме, передусім, від людей з їхніми професійними навичками, споживчими потребами, амбіціями та планами на майбутнє, а також того, як на це все вплине війна.

«Люди – це основне, що повинна зберегти Україна під час воєнного часу. В основі будь-якого економічного процесу – людина з її професійними навичками, споживчими потребами, амбіціями та планами на майбутнє», – підкреслив Данилишин.

За оцінками Мінекономіки, зараз рівень безробіття становить близько 20% робочої сили. Ексміністр нагадав, що в мирний час природним рівнем безробіття для України вважався показник 6%. Тобто фіксується гігантський розрив.

«Зараз бізнес перебуває під потрійним ударом: 1) рівень попиту на його продукцію впав до 75% від довоєнних показників; 2) вартість кредитних ресурсів вдвічі зросла порівняно з довоєнними показниками; 3) війна забирає людські життя, підприємства втрачають кваліфіковану робочу силу через мобілізацію або еміграцію», – пояснив ексголова Ради НБУ.

Нагадаємо, що кількість українців, які економлять на їжі, виросла більш ніж удвічі всього за два роки, а кількість тих, хто може собі дозволити будь-які покупки, майже у 3,5 рази.

Як повідомлялося, повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші зовсім втратили актуальність. Так, у Міністерстві економіки оприлюднили проєкт «Розрахунку потреб у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки»

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Теги: бізнес безробіття праця Богдан Данилишин

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