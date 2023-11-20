Потрійний удар по бізнесу. Ексголова Ради Нацбанку назвав ризики для економіки
Данилишин: «Люди – це основне, що повинна зберегти Україна під час воєнного часу»
Зараз бізнес перебуває під потрійним ударом. Одним із них є те, що війна забирає людські життя, підприємства втрачають кваліфіковану робочу силу через мобілізацію або еміграцію. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр та ексголова Ради Національного банку Богдан Данилишин.
За словами ексочільника Ради НБУ, подальша динаміка ринку праці залежатиме, передусім, від людей з їхніми професійними навичками, споживчими потребами, амбіціями та планами на майбутнє, а також того, як на це все вплине війна.
«Люди – це основне, що повинна зберегти Україна під час воєнного часу. В основі будь-якого економічного процесу – людина з її професійними навичками, споживчими потребами, амбіціями та планами на майбутнє», – підкреслив Данилишин.
За оцінками Мінекономіки, зараз рівень безробіття становить близько 20% робочої сили. Ексміністр нагадав, що в мирний час природним рівнем безробіття для України вважався показник 6%. Тобто фіксується гігантський розрив.
«Зараз бізнес перебуває під потрійним ударом: 1) рівень попиту на його продукцію впав до 75% від довоєнних показників; 2) вартість кредитних ресурсів вдвічі зросла порівняно з довоєнними показниками; 3) війна забирає людські життя, підприємства втрачають кваліфіковану робочу силу через мобілізацію або еміграцію», – пояснив ексголова Ради НБУ.
Нагадаємо, що кількість українців, які економлять на їжі, виросла більш ніж удвічі всього за два роки, а кількість тих, хто може собі дозволити будь-які покупки, майже у 3,5 рази.
Як повідомлялося, повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші зовсім втратили актуальність. Так, у Міністерстві економіки оприлюднили проєкт «Розрахунку потреб у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки»
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