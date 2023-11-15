Мандрівники тисячами їдуть до Туреччини, і в них є новий вагомий мотив

Девальвація турецької ліри стала стимулом для туристів частіше їздити на шопінг та за медичними процедурами

Туристи попрямували до Туреччини з нової причини – девальвація турецької ліри по відношенню до популярних іноземних валют знову зробила цю країну затребуваним місцем для шоп-туристів. Про це пише видання Turizm Gazetesi, посилаючись на дані Турецького статистичного інституту (TUIK).

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Згідно з даними, кількість туристів, які заявили, що приїхали до Туреччини за покупками, зросла на 23% порівняно з минулим роком, з 1 млн 686 тис. до 2 млн 74 тис. При цьому навіть в успішному 2019 році за весь рік туристів, які назвали однією зі своїх цілей шопінг, набралося лише 1.7 млн.

При цьому видання зазначає, що туристичні покупки стали джерелом життєвої сили роздрібної торгівлі. Туристи витратили $4.9 млрд на одяг та взуття, витрати зросли на 8%. На покупки сувенірів витрати зросли на 10%, і склали $1.1млрд. Також туристи витрачалися на охорону здоров'я. Як пишуть турки, «витрати на категорію охорони здоров'я, що включає процедури трансплантації волосся», збільшилися на 9,8%, досягнувши $1.7 млрд.

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До слова, на тлі подій у Секторі Гази у Туреччині справа може дійти до фінансового бойкоту. Йдеться про те, що у країні громадяни можуть припинити використання відразу двох міжнародних платіжних систем, які підтримали Ізраїль у боротьбі проти Палестини. У Туреччині нагадали, що мають альтернативу цим двом брендам – це місцева та національна платіжна система TROY.

Нагадаємо, понад 50 млрд. турецьких лір ($1,8 млрд) заробляють на туристах росіяни, які мають турецьку нерухомість і нелегально здають її в оренду. При цьому вони не сплачують ніяких податків та зборів бюджет Туреччини. Таку статистику навели офіційно – у Комісії з планування та бюджету Національних зборів Туреччини.