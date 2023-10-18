Як війна змінила ринок праці: список найпопулярніших спеціальностей
Найбільший попит в Україні в наступні чотири роки матимуть професії будівельника, керівника установ та водія
Повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші зовсім втратили актуальність. Так, у Міністерстві економіки оприлюднили проєкт «Розрахунку потреб у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки». Документ було опубліковано для обговорення на сайті Федерації профспілок України.
Як змінюватиметься потреба в робочій силі
Відомство прогнозує, що попит на робочу силу поступово збільшуватиметься щороку. Наприклад:
- у 2024 році Україна потребуватиме 482 тис. робітників;
- у 2025 році – 542 тис.;
- у 2026 році – у 607 тис.;
- у 2027 році – 669 тис.
При цьому найбільш потрібними на ринку праці в наступні чотири роки будуть:
- робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві – потреба в таких фахівцях становитиме 358 тис.;
- керівники підприємств, установ та організацій – 179 тис.;
- водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок – 175 тис.;
- професіонали в галузі фізичних, математичних і технічних наук – 147 тис.;
- технічні фахівці в галузі прикладних наук і техніки – 143 тис.
Яку роботу наразі пропонують українцям
У вересні 2023 року найчастіше роботу громадянам пропонували в таких категоріях, як:
- «Сфера обслуговування» (+4% до серпня, 20 172 вакансій);
- «Робочі спеціальності, виробництво» (+4%, 19 685);
- «Продаж, закупівля» (+2%, 13 768);
- «Роздрібна торгівля» (+3%, 12 836);
- «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (+4%, 11 300).
Водночас на ринку праці в перший місяць осені простежувалася тенденція, що роботодавці не проти наймати співробітників без досвіду (+5% порівняно із серпнем, 38 012 вакансій) і частіше пропонували дистанційну роботу (+4%, 6 348).
Також спостерігалося зростання вакансій для ветеранів (+8%, 5 323), пенсіонерів (+8%, 3 798), студентів (+7%, 20 867), людей з інвалідністю (+5%, 8 378). Водночас кількість відгуків на вакансії виявилася на рекордно низькому рівні.
Нагадаємо, чверть українців залишаються без роботи, а 60% населення відчуло погіршення власного економічного становища за останні півроку. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» про настрої та економічне становище населення.
До слова, українські біженці покращили показники працевлаштування в країнах ЄС.
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