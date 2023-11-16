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В Україні стало вдвічі більше бідних, а багатих – втричі: інфографіка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні стало вдвічі більше бідних, а багатих – втричі: інфографіка
Станом на зараз більше чверті українців вимушені економити на їжі
фото з відкритих джерел

На думку експерта, у зростанні кількості бідних українців немає нічого дивного

Кількість українців, які економлять на їжі, виросла більш ніж удвічі всього за два роки, а кількість тих, хто може собі дозволити будь-які покупки, майже у 3,5 рази. Відповідні дані наведені у Інфляційному звіті НБУ.

У документі Нацбанк стверджує, що доходи українців зростають завдяки бюджетній підтримці та зростанню економіки, а фінансовий стан домогосподарств поступово поліпшується. Однак дані самооцінки фінансового становища сімей у ІІІ кварталі 2021 – 2023 років, які наведені в цьому звіті свідчать про дещо іншу ситуацію.

В Україні стало вдвічі більше бідних, а багатих – втричі: інфографіка фото 1

За даними опитування фінансового регулятора, якщо у 2021-му на харчуванні економили 12,2% українців, то у 2022-му – 19,9%, а у 2023-му – вже 26,2%, тобто більш ніж чверть громадян. Частка тих, кому вистачає на харчі, а на одяг і взуття потрібно заощадити або позичити, спочатку зростала, потім зменшувалася, але за два роки залишилась незмінною.

В той самий час суттєва зросла частка тих, хто може собі дозволити будь-які покупки, – з 0,5% до 1,7%. Також майже втричі збільшилася кількість громадян, які можуть собі дозволити їжу, одяг, взуття, дрібну та габаритну техніку.

Олексій Кущ, аналітик Аналітичного центру «Об'єднана Україна» роз’яснив в коментарі «Фокусу», що такі дані свідчать про те, що механізм розподілу національного доходу став ще несправедливішим. За його словами, немає нічого дивного, коли багаті контролюють потоки зовнішньої фінансової допомоги в розмірі близько $40 млрд на рік і стають ще багатшими.

«Що сильніша поляризація суспільства, то серйозніше соціальне розшарування, то більше розпачу на одному полюсі та більше надмірностей і незаслужених доходів на іншому. В умовах, коли національні багатства створюються не робочою економікою, а фінансовими потоками міжнародної допомоги, роль середнього класу стає мінімальною. Відбувається формування «соціальних ядр» на двох полюсах, і цей процес торкається обслуги верхнього ешелону. До людей, які обертаються навколо «багатого ядра», також потроху просочується багатство. А відбувається це за рахунок середнього класу, що пропускається через соціальну м'ясорубку та за таких умов поповнює ряди бідних», – підкреслив експерт.

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші зовсім втратили актуальність. Так, у Міністерстві економіки оприлюднили проєкт «Розрахунку потреб у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки»

Теги: гроші українці Нацбанк

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