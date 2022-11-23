Україна вийшла із залізничної угоди між країнами СНД

Координаційні органи, створені залізничною угодою між країнами СНД, знаходиться на території країни-агресора

Україна повністю припинила співпрацю в межах залізничної угоди між країнами Співдружності Незалежних Держав. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Україна завершила процедуру виходу з Угоди про координаційні органи залізничного транспорту Співдружності Незалежних Держав. Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів України. Це одна з ініціатив, які мають на меті позбутися навіть формальних зв’язків з країною-агресором та її «міньйоном», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у рамках зазначеної угоди країни-учасники мали б координувати експлуатаційну діяльність залізниць, розробку нормативних актів, що регламентують організацію перевезень вантажів та пасажирів. Також рада мала б здійснювати облік залізничного рухомого складу та постійний інформаційний обмін між системами України та Росії.

Зазначається, що будь-яку співпрацю з Росією та Білоруссю в рамках зазначеної угоди Укрзалізниця припинила 24 лютого 2022 року, з перших хвилин повномасштабного вторгнення російської федерації. Жодного обміну інформацією між залізничними адміністраціями України та Росії відтоді не здійснювалося. Крім того, наприкінці лютого 2022 року українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з російськими залізницями.

Зазначимо, крім України, учасниками залізничної угоди між країнами СНД є Азербайджан, Росія, Білорусь, Таджикистан, Вірменія, Узбекистан, Туркменістан, Казахстан, Киргизстан та Молдова. Координаційні органи, створені цією угодою, знаходиться на території країни-агресора – у Москві, а головою без обмеження терміну є генеральний директор ВАТ «Російські залізниці».

Нагадаємо, у червні Верховна Рада ухвалила рішення про вихід України з Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок, який діяв у рамках Співдружності незалежних держав (СНД). Угода передбачала, що центральним транзитним пунктом пересилання офіційної кореспонденції є Москва, що неприпустимо в умовах війни, яку розв’язала Росія проти України.

Також український парламент у травні проголосував за денонсацію ще низки угод з країнами-учасницями Співдружності незалежних держав.