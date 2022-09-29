Путін анонсував нові конфлікти на території СНД

Російський диктатор заявив про нові загрози для країн СНД

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін заявив про загрозу дестабілізації та виникнення нових конфліктів в країнах Співдружності Незалежних Держав (СНД). Про це він сказав сьогодні, 29 вересня, під час свого виступу на зустрічі з главами розвідок країн СНД.

Російський диктатор заявив, що Захід нібито «пропрацьовує сценарій розпалювання нових конфліктів на просторі СНД».

Переслідуючи свої цілі, наші геополітичні противники, наші опоненти, як ми ще нещодавно говорили, готові підставити під удар усіх кого завгодно, будь-яку країну, перетворити її в епіцентр кризи, спровокувати «кольорову революцію», і розв’язати криваву бійню. Все це ми уже неодноразово бачили. Знаємо ми і те, що на заході пропрацьовується сценарій розпалювання нових конфліктів на просторі СНД. Але нам і так їх достатньо. Досить подивитися на те, що відбувається зараз між Росією і Україною, а також на рубежах деяких інших країн СНД», – сказав він.

Путін переконаний, що така геополітична обстановка – це «результати розвалу Радянського Союзу». Він також попередив про ризики дестабілізації усього азійсько-тихоокеанського регіону.

«Звісно, усе це результати розвалу Радянського Союзу, це все зрозуміло. Але ризики дестабілізації ростуть, в тому числі і ризики дестабілізації усього азійсько-тихоокеанського регіону», – сказав російський диктатор.

Нагадаємо, завтра, 30 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосить про анексію окупованих територій України. Також відомо, що депутатів Державної Думи Росії запросили до Кремля у п'ятницю, 30 вересня.