Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін анонсував нові конфлікти на території СНД

Надія Клочко
glavcom.ua
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
Путін виступив перед очільниками розвідок країн СНД
фото з відкритих джерел

Російський диктатор заявив про нові загрози для країн СНД

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін заявив про загрозу дестабілізації та виникнення нових конфліктів в країнах Співдружності Незалежних Держав (СНД). Про це він сказав сьогодні, 29 вересня, під час свого виступу на зустрічі з главами розвідок країн СНД.

Російський диктатор заявив, що Захід нібито «пропрацьовує сценарій розпалювання нових конфліктів на просторі СНД».

Переслідуючи свої цілі, наші геополітичні противники, наші опоненти, як ми ще нещодавно говорили, готові підставити під удар усіх кого завгодно, будь-яку країну, перетворити її в епіцентр кризи, спровокувати «кольорову революцію», і розв’язати криваву бійню. Все це ми уже неодноразово бачили. Знаємо ми і те, що на заході пропрацьовується сценарій розпалювання нових конфліктів на просторі СНД. Але нам і так їх достатньо. Досить подивитися на те, що відбувається зараз між Росією і Україною, а також на рубежах деяких інших країн СНД», – сказав він.

Путін переконаний, що така геополітична обстановка – це «результати розвалу Радянського Союзу». Він також попередив про ризики дестабілізації усього азійсько-тихоокеанського регіону.

«Звісно, усе це результати розвалу Радянського Союзу, це все зрозуміло. Але ризики дестабілізації ростуть, в тому числі і ризики дестабілізації усього азійсько-тихоокеанського регіону», – сказав російський диктатор.

Нагадаємо, завтра, 30 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосить про анексію окупованих територій України. Також відомо, що депутатів Державної Думи Росії запросили до Кремля у п'ятницю, 30 вересня. 

Читайте також:

 

 

Теги: СНД путін росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Ердогана, Зеленський у зв'язку з «референдумами» просив його підтримати Україну
Ердоган сьогодні проведе переговори з Путіним
Сьогодні, 12:54
Після оголошення анексії Путін виступить із промовою
Путін оголосить анексію українських територій: названо дату
Сьогодні, 13:04
Олексій Резніков вважає, що ризики застосування РФ ядерної зброї «завжди є»
«Може бахнути прямо в РФ». Резніков оцінив загрозу застосування Путіним ядерної зброї
Сьогодні, 14:51

Політика

Болгарія вкотре відмовилась надати важке озброєння Україні
Болгарія вкотре відмовилась надати важке озброєння Україні
Новий шпигунський скандал. Чорногорія веде розслідування щодо десятків громадян РФ
Новий шпигунський скандал. Чорногорія веде розслідування щодо десятків громадян РФ
США закуплять у Південної Кореї зброю для України – ЗМІ
США закуплять у Південної Кореї зброю для України – ЗМІ
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
Російському боксеру з Держдуми прийшла повістка. Але є один нюанс (фото)
Російському боксеру з Держдуми прийшла повістка. Але є один нюанс (фото)
Батьківщина Шойгу протестує проти «могилізації»: поліція пакує жінок в автозаки (відео)
Батьківщина Шойгу протестує проти «могилізації»: поліція пакує жінок в автозаки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
304K
У двох містах України прогриміли потужні вибухи
104K
Мобілізація і підтримка влади: соціологи зафіксувати небезпечний тренд для Путіна
89K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
53K
Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
21K
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
20K
Невже прозріла? Пропагандистка Симоньян закликала росіян «припинити брехати» (відео)

Новини

На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сьогодні, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Вчора, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Вчора, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Вчора, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту