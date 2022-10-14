Що з руками? Путін на саміті СНД дивно рухався (відео)

Чутки про серйозні проблеми зі здоров'ям господаря Кремля ширяться уже давно

Рухи і зокрема руки кремлівського диктатора несинхронізовані

Кремлівський диктатор Володимир Путін 14 жовтня прибув на саміт глав держав СНД в Астані. Відео з главою країни-терористки поширили в мережі. Однак кадри спантеличили користувачів: видно, що рухається Путін якось дивно. Зокрема, рухи рук диктатора несинхронізовані: права практично нерухома, натомість ліва хаотично бовтається біля тіла.

Чутки про проблеми зі здоров'ям Путіна ширяться давно, однак Кремль їх традиційно заперечує. Та на публіці приховувати незвичайну поведінку диктатора неможливо.

Учора кремлівський диктатор Володимир Путін виступив на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходить в Астані (Казахстан). Путін під час своєї промови постійно кашляв, а його голос був явно захриплим. Крім того, колір в обличчя диктатора нездоровий.

Днями російський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном. Користувачі соцмереж відзначили дещо дивну поведінку Путіна під час розмови. Путін на зустрічі з президентом ОАЕ поводився дещо знервовано – міцно тримався за стілець, викручував ноги, кусав губи, тягав краватку та часто тер очі.

Раніше президент РФ Володимир Путін дивно поводився під час зустрічі з президентами Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і лідером Киргизстану Садиром Жапаровим.