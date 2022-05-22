Україна розірвала угоду з РФ про уникнення подвійного оподаткування

Україна зробила ще один удар по економічним відносинам з РФ

Верховна Рада розірвала низку міжнародних угод з СНД

Парламент на черговому засіданні 22 травня проголосував за денонсацію угод з країнами-учасницями Співдружності незалежних держав. Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Зокрема, за її словами, мова йде про розірвання наступних угод:

0074 - закон про вихід з угоди про співпрацю держав учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконною міграцією;

0084 - закон про вихід України з угоди про Спільний аграрний ринок держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав;

0145 - проєкт закону про вихід з угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць СНД у «Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

0146 - закон про денонсацію угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків

0150 - закону про ратифікацію договору гарантії (Проєкт «Україна- Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго»);

Водночас народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк додав:

«Між Україною та РФ тепер немає угоди про уникнення подвійного оподаткування. За її денонсацію проголосувало - 292. Це ще один удар по економічним відносинам з РФ. Тепер доходи отримані у країні агресора будуть оподатковуватися і в Україні», – пояснив він.

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