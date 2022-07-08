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    Політика

    Черговий ляпас Путіну: Казахстан виходить із угоди СНД

    Черговий ляпас Путіну: Казахстан виходить із угоди СНД
    фото: kremlin.ru

    Угода була укладена у Мінську 25 жовтня 2013 року

    Казахстан оголосив про вихід із угоди Співдружності незалежних держав (СНД) 1995 року про Міждержавний валютний комітет. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє СтратКом ЗСУ у Телеграм.

    «Затвердити протокол про припинення дії угоди про створення Міждержавного валютного комітету від 26 травня 1995 року, укладений у Мінську 25 жовтня 2013 року», – йдеться в указі президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

    Документ вже набрав чинності.

    Комітет створювався з метою сприяння організації багатостороннього співробітництва в галузі валютно-платіжних та кредитних відносин, зближення та вдосконалення валютного законодавства, що стосується багатосторонніх розрахункових та кредитних відносин, розвитку форм і методів координації грошово-кредитної та валютної політики держав-учасниць угоди про створення платіжного союзу держав-учасників СНД, а також співробітництва та здійснення узгоджених дій у питаннях валютного контролю.

    Нагадаємо, президент Казахстану дав завдання уряду країни знайти шляхи, як продавати нафту без участі РФ.

    Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

    Токаєв тоді заявив, що його країна поважає територіальну цілісність України, як і переважна більшість країн світу. Тому «ДНР» та «ЛНР» Казахстан також не визнав.

    Путін був шокований такою заявою президента Казахстану.

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    Теги: росія окупанти війна Казахстан СНД Україна Касим-Жомарт Токаєв окупація #stoprussia
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    Черговий ляпас Путіну: Казахстан виходить із угоди СНД