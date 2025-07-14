Україна запровадила антидемпінгові мита на турецькі томати та огірки

Імпорт свіжих огірків та томатів здійснювався з Туреччини за цінами, нижчими за ринкові

Спеціальні стримуючі кроки запроваджується на п’ять років

В Україні було вирішено застосувати антидемпінгові заходи щодо імпортованих з Турецької Республіки свіжих огірків та помідорів. Про це, як пише «Главком», повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на рішення міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

Вивчивши скарги місцевих товаровиробників, було встановлено, що обсяги демпінгового імпорту свіжих огірків відносно загальних обсягів виробництва зросли на 88,73%, а частка загальних обсягів виробництва свіжих помідорів збільшилася на 26,70%.

«Це рішення – не проти когось. Це – за справедливу конкуренцію. За те, щоб українські фермери мали рівні умови на ринку, могли інвестувати в розвиток, модернізацію, нові робочі місця», – прокоментував документ міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, зазначивши, що такий демпінг ставив під загрозу не лише прибутковість тепличних господарств, а й саме існування галузі.

Антидемпінгове мито за ставкою від 20,1% до 26,9% для виробників овочів з Туреччини запроваджується на п’ять років. Згідно з повідомленням, маржу шкоди для турецьких огірків визначено на рівні 70,35%, а для свіжих помідорів – на рівні 69,54%.

Нагадаємо, раніше ми писали, які овочі та фрукти допомагають пережити літню спеку, а від яких продуктів варто відмовитись.

Також «Главком» писав, що ціни на яблука в українських супермаркетах сягнули рекордно високих позначок. Зокрема, у мережі «Варус» яблука сорту «Голден Делішес» коштують 138 грн за кілограм, а «Гала» – 109,90 грн. Найдешевші «Голден» можна знайти за 98,90 грн.