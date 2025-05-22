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Поляки хочуть обмежити імпорт одного українського товару

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Поляки хочуть обмежити імпорт одного українського товару
Поляки вимагають тарифну квоту на імпорт цементу з України
фото із відкритих джерел

Польща виступила проти цементу з України 

Польська асоціація виробників цементу просить Європейську Комісію запровадити тарифну квоту на імпорт цементу з України до Польщі на рівні 360 тис. тонн на рік (середній показник за останні три роки). Про це пише видання Business Іnsider повідомляє «Главком».

Так, однією з головних загроз є імпорт цементу з-за меж Європейського Союзу. Згідно з даними Європейської асоціації виробників цементу, він надходить до Союзу переважно з Туреччини (35,8%), Алжиру (19,2%), Тунісу (8,4%), Єгипту (4,4%) або Марокко (4%), де, як і в Україні (12,6%), виробники не сплачують жодних зборів за викиди CO2 і, крім того, вартість таких зборів не перекладається на енергетичну галузь.

При цьому польські виробники цементу обтяжені іншого платою за викиди CO2, що робить їх менш конкурентоспроможними порівняно з дешевим імпортом з країн, що не входять до ЄС.

Імпорт цементу з України до Польщі зріс у 6,4 раза, зі 101,7 тис. тонн у 2022 році до 652,3 тис. тонн у 2024 році. А прогнози цього року вже вказують на поставку понад мільйона тонн цементу з України.

«Імпорт з-за меж ЄС – це проблема не лише Польщі. У 2024 році Україна відправила до ЄС загалом понад 1,7 мільйона тонн цементу – не лише до нашої країни, а й до Румунії, Словаччини та Угорщини», – сказав представник галузі Едмунд Пісс – «Сьогодні ми маємо недобросовісну конкуренцію у вигляді імпорту цементу з-за меж ЄС».

Польща є третім за величиною виробником цементу в Європі, і ця галузь у Польщі складається з 12 заводів, при цьому у галузі безпосередньо зайнято 4000 осіб.

Нагадаємо, Польща не збирається відправляти війська до України, це остаточне рішення.  Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск.За словами Таска, на Варшаву не чиниться тиск із боку західних партнерів із цього питання, США також в курсі позиції польської сторони. 

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Теги: Польща імпорт Україна

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