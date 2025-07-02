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Україна збільшить імпорт зрідженого природного газу зі США: укладено угоду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна збільшить імпорт зрідженого природного газу зі США: укладено угоду
Газ постачатиметься зі США
фото: «Нафтогаз»

Загалом «Нафтогаз» законтрактував 440 млн куб. м газу в компанії Orlen

«Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українську газову компанію.

Всього «Нафтогаз» законтрактував 440 млн куб. м газу в компанії Orlen. Газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свіноуйсьце (Польща) або в Клайпеді (Литва) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.

«Завдяки нашій експертизі в торгівлі, власному флоту суден для транспортування LNG і зарезервованим потужностям для регазифікації, ми маємо змогу підтримувати Україну в диверсифікації як джерел, так і маршрутів постачання природного газу», – каже віцепрезидент правління Orlen, операційний директор Роберт Сощинський.

Orlen – одна з найбільших компаній Польщі. Вона займається видобуванням нафти та природного газу, переробленням та продажем нафтопродуктів, виробництвом і розподілом енергії. Інвестиційна програма Orlen становить $90 млрд до кінця 2035 року.

Нагадаємо, Україна готується до отримання природного газу із США завдяки новому спільному продукту об’єднаної потужності, запропонованому операторами газотранспортних систем Болгарії (Bulgartransgaz), Греції (DESFA), Молдови (VestMoldTransgaz), Румунії (Transgaz) та України (ОГТСУ). Ця ініціатива відкриває Трансбалканський маршрут для поставок газу з Греції до України.

Повідомлялося, на українському ринку станом на 18 червня ціни на природний газ зросли до понад 31 550 грн/тис. куб. м (з ПДВ), досягнувши найвищого рівня з 24 листопада 2022 року. Газ в Україні торгувався за цінами 31,2 – 31,9 грн/тис. куб. м (з ПДВ), значна частина пропозицій наприкінці дня були на рівні 32 тис. грн/тис. куб м і вище. Ціни на природний газ в Україні зростають з початку травня 2025 року. Загалом, з початку червня газ на українському ринку подорожчав на 26%, а з початку травня – в 1,6 раза.

В останні дні темпи зростання цін на газ прискорилися. Так, якщо напередодні на українському ринку зустрічалися ціни 29,5 тис. грн/тис. куб м (з ПДВ), то вже у середу ціни перевищували 31,5 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Раніше колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану призведуть до зростання цін на газ у Європі, що з великою ймовірністю вплине й на український ринок. Іран постачав газ до Туреччини, а та, своєю чергою, перепродавала його в Європейський Союз. Через атаки на інфраструктуру постачання може зупинитися. Водночас турецька газова система не має можливості компенсувати втрати за рахунок російського газу, оскільки обидва основні трубопроводи – вже завантажені майже на повну.

До слова, у травні 2025 року доходи Росії від продажу нафти й газу за кордон знизилися до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України. У порівнянні з травнем 2024 року експортні надходження Росії від нафти, газу, нафтопродуктів і вугілля зменшилися на 19%, а у порівнянні з періодом початку повномасштабної війни – майже вдвічі. Доходи від морського експорту сирої нафти склали 176 млн євро на день – мінус 8% до квітня і 22% у річному вимірі. Хоча фізичні обсяги поставок зросли на 4%, середня ціна сорту Urals опустилась до $57,3 за барель, що суттєво знизило виручку.

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Теги: газ Нафтогаз України США

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