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ЄС суттєво знизив об’єм імпорту українського зерна та цукру

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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ЄС суттєво знизив об’єм імпорту українського зерна та цукру
Переглянута торговельна угода між ЄС та Україною охоплює 40 товарів
фото з відкритих джерел

ЄС суттєво скоротить імпорт українського зерна та цукру: Нові квоти зменшать обсяги на 70-80%

Європейський Союз ухвалив рішення значно скоротити імпорт української пшениці та цукру, запровадивши нові квоти, які зменшать обсяги поставок на 70-80%. Це крок спрямований на вирішення проблем європейських фермерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

На знак солідарності після початку повномасштабної війни у 2022 році ЄС відкрив свої продовольчі ринки для України, тимчасово скасувавши мита та квоти. Однак хвиля протестів фермерів по всьому блоку через наплив зернових, цукру та птиці з України змусила Брюссель переглянути свою політику та знову запровадити обмеження.

Оголошені 4 липня 2025 року квоти будуть вищими, ніж ті, що передбачені першою угодою про вільну торгівлю між ЄС та Україною 2016 року, але значно нижчими за обсяги, імпортовані за останні три роки без сплати мита.

Ключові показники нових квот:

  • Пшениця: Річна квота встановлена на рівні 1,3 млн метричних т, що на 30% більше за довоєнний рівень (1 млн т), але є падінням на 70-80% порівняно з останніми трьома сезонами (4,5-6,5 млн т).
  • Цукор: Квота встановлена на рівні 100 тис тонн, що більше, ніж 20 тис т до війни, але значно менше за безквотовий імпорт останніх років (400 тис – 500 тис т).
  • Ячмінь: Імпортна квота зросте з 350 тис до 450 тис т.
  • Птиця: Імпортну квоту збільшено з 90 тис до 120 тис т.

Українське фермерське лобі UCAB вже висловило невдоволення, назвавши нові квоти «кроком назад».

Ці обмеження мають полегшити ситуацію для фермерів ЄС, які стикаються з високими витратами та суворішими екологічними правилами. Зернові трейдери припускають, що українська пшениця за конкурентними цінами зможе знайти альтернативних покупців у Північній Африці та Азії.

Переглянута торговельна угода між ЄС та Україною охоплює 40 товарів і ще має бути прийнята кваліфікованою більшістю держав-членів. Крім того, угода дозволяє окремим країнам ЄС вживати додаткових заходів для захисту своїх ринків, якщо вони будуть дестабілізовані обсягами квот.

Нагадаємо, Україна ввійшла до складу Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Ще одне значне досягнення України в системі ООН. Сьогодні вранці в Римі Україну було обрано до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO)», − написав він.

Дипломат подякував державам-членам Організації Об’єднаних Націй за визнання життєво важливої ролі України як гаранта глобальної продовольчої безпеки. Він також запевнив, що Україна докладатиме всіх зусиль для просування глобальної продовольчої безпеки.

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Теги: зерно Україна Європейський союз квоти ЄС

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