Ціни на яблука сягнули рекордної позначки. Що чекає на покупців у новому сезоні?

Рекордно високі ціни на яблука в супермаркетах: чому вони зросли і чого чекати від нового врожаю

Ціни на яблука в українських супермаркетах сягнули рекордно високих позначок. Зокрема, у мережі «Варус» яблука сорту «Голден Делішес» коштують 138 грн за кілограм, а «Гала» – 109,90 грн. Найдешевші «Голден» можна знайти за 98,90 грн. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Яблука у мережі супермаркетів «Варус» фото: glavcom.ua

Голден у мережі «Варус» коштує 98 грн за кіло фото: glavcom.ua

У мережі «Сільпо» ціни ще вищі: яблуко «Фуджі» відбірне коштує 156,50 грн за кілограм, а «Голден Делішес» – 139 грн. Найдешевшим сортом тут є «Ред Чіф» із ціною 65 грн за кіло.

Яблуко Ред Чіф у мережі «Сільпо» фото: silpo.ua/

Яблука Фуджі у супермаркетаї «Сільпо» скриншот сайту silpo.ua/product/

Яблуко Голден Делішес у мережі «Сільпо» фото: silpo.ua

У супермаркетах Novus ціни дещо нижчі: яблука «Голден», «Муцу» та «Джонаголд Преміум» продаються по 99 грн за кілограм.

Ціна на яблука сорту Голден у мережі Novus скриншот з сайту novus.zakaz.ua/

Яблука сорту Муцу у мережі Novus скриншот з сайту novus.zakaz.ua

Ціна на яблука Джонаголд Преміум у мережі Novus скриншот з сайту

За прогнозами фахівців, ціни продовжать зростати. Яблука нового врожаю подорожчають щонайменше на 10-15% у порівнянні з минулим сезоном. Це станеться через значні втрати врожаю, спричинені весняними заморозками.

Як повідомляє Agrotimes, посилаючись на директора корпорації Вінницясадвинпром Сергія Бойчука, садівники залишилися сам на сам із труднощами, котрі виникли через весняні заморозки.

‎«Ми зверталися і до страхових компаній, однак, на жаль, наразі вони не готові йти нам назустріч у цьому питанні. Проте ці проблеми існують, і мовчати про них не можна»‎, – зазначив Бойчук.

Він додав, що для збереження садівництва в Україні потрібні спільні зусилля держави, науковців, а також фінансових інституцій.

На думку фахівця, лише такий підхід дозволить виробити дієві механізми підтримки, адаптації та розвитку цієї галузі сільського господарства.

Нагадаємо, індекс борщу у червні знизився на 12%, однак в річному вимірі зріс на 27% та досяг 196 грн. Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця.

До слова, у Кушугумській громаді на Запоріжжі місцеві жителі скаржаться на нашестя сарани. Місцеві жителі кажуть, що врятуватись від сарани допоможе хіба що масова обробка городини. У Кушугумській селищній раді ж зазначили, що ситуація із сараною перебуває під контролем. Там повідомили, що за результатами спостережень: комахи в спекотну погоду тимчасово виповзають з очерету і прямують до прилеглих територій, де є городина, волога, шукаючи прохолоду. Після зниження температури – повертаються назад у район Каховського водосховища.