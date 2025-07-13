Звідки кавун? Україна цьогоріч розширила географію імпорту

З початку 2025 року на митну територію України вже ввезено 7 260,38 т кавунів

Українські кавуни затримуються: Холодна весна та війна відсунули сезон, ринок заповнений імпортом

Улюблений літній продукт українців цьогоріч з'явиться на прилавках пізніше, ніж зазвичай. Холодна весна затримала дозрівання врожаю, а війна продовжує впливати на обсяги власного виробництва. Тому наразі на ринку домінують імпортовані кавуни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Володимир Кустуров, заступник Голови Держпродспоживслужби, пояснив ситуацію: «В Україні сезон кавунів ще не розпочався. Через війну та зменшення площ родючих земель обсяги власного виробництва істотно скоротилися. Цьогоріч ситуацію ускладнила також пізня весна – погодні умови затримали дозрівання врожаю. Тому наразі на прилавках магазинів переважають імпортовані кавуни».

За офіційними даними, з початку 2025 року на митну територію України вже ввезено 7 260,38 т кавунів. Переважна частина цієї продукції надходить від традиційних імпортерів баштанних культур:

Туреччина – 4 024,63 т

Греція – 2 243,00 т

Азербайджан – 735,05 т

Загалом географія українського імпорту значно ширша. Кавуни до України також везуть з Перу, Бразилії, Коста-Ріки, Іспанії, Франції, Нідерландів, Молдови та інших країн.

Нагадаємо, українські аграрії активно продовжують збір врожаю. Станом на 11 липня, вдалося обмолотити 919,9 тис га ранніх зернових та зернобобових культур. Загальний намолот становить 2 620,7 тис т.