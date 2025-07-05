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Дніпрянин посадив на клумбах у центрі міста помідори, щоб побороти неприємну проблему

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Помідори у клумбах
фото: suspilne.media

Томати на Європейській площі Дніпра вже мають плоди

У клумбах у середмісті Дніпра замість квітів ростуть томати. На рослинах вже навіть з’явилися плоди. Помідори на Європейській площі висадив місцевий житель Анатолій. Чоловік за фахом агроном, зараз веде TikTok, в якому розповідає про користь рослин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Дніпрянин пояснив, понад десять років працював озеленювачем. Додав: на Європейській площі буває щодня, і постійно бачить засмічені клумби. Засіяв їх томатами, аби люди не кидали сміття.

Анатолій, який посадив помідори в центрі Дніпра
Анатолій, який посадив помідори в центрі Дніпра
фото: suspilne.media

«Валялися бички, банки з-під пива, і мені ідея прийшла прибрати, і посадить помідори. У мене залишилися знання, я просто саджаю, і все. В липні вже буде врожай. Люди зможуть зірвати, хто голодний, і з’їсти», – зазначив він.

За словами Анатолія, місцеві таким розв’язанням проблеми зі сміттям здивовані. На томатах, розповів чоловік зупинятися не збирається. На Європейській площі хоче створити міський сад і висадити ще кілька видів овочів.

Помідори замість квітів ростуть на клумбі у центрі Дніпра

 

Нагадаємо, індекс борщу за місяць знизився на 12%, однак в річному вимірі зріс на 27% та досяг 196 грн. Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця.

Також ціни на харчові продукти в Україні вже наблизилися, а за деякими позиціями навіть перевищують рівень цін у сусідніх країнах. Україна втратила певну частину врожаю ранніх сортів плодово-ягідних та озимих культур через весняні заморозки, але не очікує суттєвого впливу на продовольчу інфляцію. У квітневому інфляційному звіті Нацбанк очікував урожай зернових цього року на рівні 61,7 млн тонн.

Як повідомлялося, у Канаді різко подорожчали тисячі товарів. Аналіз цін на продукти та споживчі товари в Канаді не приніс нічого втішного громадянам країни. Хоча рівень інфляції невеликий, канадські гаманці сьогодні мають й інших «ворогів».

До слова, лише одна держава може прогодувати своє населення сама, а шість країн не можуть забезпечити себе в жодній із семи груп продуктів.

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Теги: Дніпро чоловік Україна сміття продукти

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