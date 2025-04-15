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США оголосили «митну війну» мексиканським помідорам

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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США оголосили «митну війну» мексиканським помідорам
У заяві Міністерства торгівлі США йдеться, що чинна торговельна угода з Мексикою щодо томатів не змогла захистити американських виробників
фото з відкритих джерел

Мексика є найбільшим джерелом імпорту американської сільськогосподарської продукції, постачаючи помідори, свіжі ягоди та інші овочі

США запровадять мита у розмірі понад 20% на більшість томатів, імпортованих з Мексики, мотивуючи це «несправедливою ціною» поставок з цієї країни. Про це повідомляє Bloomberg, передає «Главком».

У заяві Міністерства торгівлі США йдеться, що чинна торговельна угода з Мексикою щодо томатів не змогла захистити американських виробників. У відомстві запровадили антидемпінгове мито у розмірі 20,91% на більшість поставок цього товару, яке почне діяти з 14 липня.

Антидемпінгові мита, як правило, застосовуються після того, як урядове розслідування виявляє, що продукція надходить до США за несправедливими цінами, що робить ці мита дещо відмінними від широких тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Мексика є найбільшим джерелом імпорту американської сільськогосподарської продукції, постачаючи помідори, свіжі ягоди та інші овочі.

В останні роки США, відомі як світовий лідер у галузі сільського господарства, збільшили обсяги імпорту продовольства. Вартість цього імпорту зараз перевищує експорт таких культур, як кукурудза, соя і пшениця. 

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ, яким звільняє від мит деякі товари з Канади та Мексики до 2 квітня.

Також митні погрози президента США Дональда Трампа щодо Мексики завдають головного болю керівникам культової мексиканської текілової галузі. Багато покупців почали замовляти текілу після того, як Трамп вперше відклав митні заходи на місяць. Тепер, коли наближається черговий дедлайн, бізнес завмирає доки не стане зрозумілим вплив тарифів.

До слова, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що країна може подати судовий позов проти Google. Це станеться, якщо в Google Maps для користувачів зі США й надалі позначатимуть Мексиканську затоку як «Американську затоку».

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Теги: тарифи США Мексика

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