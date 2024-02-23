«Укрзалізниця» обіцяє почати продаж металобрухту найближчим часом – заява компанії

Лише від реалізації брухту чорних та кольорових металів «Укрзалізниця» отримала понад 535 млн грн додаткових доходів

Упродовж 2023 року «Укрзалізниця» провела понад 100 електронних аукціонів з продажу металобрухту

В «Укрзалізниці» повідомили, що компанія продовжить реалізацію металобрухту після того, як Кабінет міністрів визначить порядок продажу та передачі в оренду майна товариства. Наразі компанія не продає брухт через аукціони Прозорро – вона перестала виставляти його на продаж ще з вересня минулого року.

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Нагадаємо, у вересні 2023 року уряд скасував порядок, яким відчуження майна товариства здійснювалося за рішенням правління. Відтепер продаж майна та передача в оренду, у тому числі й продаж металобрухту, має погоджувати Кабмін, але механізми поки в розробці.

Щоб вирішити це питання, УЗ в грудні минулого року ініціювала зміни до зазначеної постанови. Вони вже на фінальній стадії та узгоджені з Мінірозвитку, Фондом держмайна, НАЗК, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки та Міністерством юстиції.

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Невдовзі зміни до постанови будуть винесені на голосування уряду. Упродовж 2023 року «Укрзалізниця» провела понад 100 електронних аукціонів з продажу металобрухту.

Лише від реалізації брухту чорних та кольорових металів компанія отримала понад 535 млн грн додаткових доходів.