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Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
До переліку компаній, яким планується продаж валюти, увійшли Vodafone Україна, Інтерпайп, Kernel, ДТЕК
фото з відкритих джерел

Крок спрямований на збереження довіри інвесторів

Кабінет міністрів звернувся до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти низці українських компаній для розрахунків з західними кредиторами. Відповідні рішення опубліковані на сайті уряду 14 лютого, повідомляє Телеграф.

До переліку компаній, яким планується продаж валюти, увійшли Vodafone Україна, Інтерпайп, Kernel, ДТЕК.

Всі вони мають кредити у західних банках або є емітентами випуску єврооблігацій.

Згідно з пояснювальною запискою до розпорядження уряду, це рішення покликане повернути довіру західних партнерів до України.

Теги: Кабмін Національний банк Україна

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