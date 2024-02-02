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Уряд визначив максимальний час перебування військових на лікуванні за кордоном

Христина Петренко
glavcom.ua
Уряд визначив максимальний час перебування військових на лікуванні за кордоном
Кабмін встановив загальний час перебування військових на реабілітації за кордоном
Фото: na.mil.gov.ua

У цей термін включено час переміщення з одного іноземного закладу до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями

 

Загальний час перебування українських військових на лікуванні за кордоном становитиме не більше 12 місяців. Про відповідні зміни, які були ухвалені під час засідання уряду, повідомив у Telegram постійний представник Кабінету міністрів у ВР Тарас Мельничук.

«Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців поспіль», – йдеться у дописі.

Раніше Кабмін прийняв постанову, яка полегшує процес виїзду українських військовослужбовців на лікування за кордон. Відтепер медзаклади, у яких лікуються або проходять реабілітацію українські захисники, зможуть самостійно визначати необхідність направлення їх на лікування за кордон.

Повідомлялось, що Міністерство оборони України й всеукраїнський проєкт Recovery підписали меморандум щодо реконструкції найбільшого реабілітаційного центру для військовослужбовців. Місце розташування майбутнього проєкту не розголошується з міркувань безпеки. Заклад зможе надавати допомогу понад 100 захисникам та захисницям одночасно.  

Нагадаємо, що центр Superhumans на Львівщині пропонує безплатне лікування захисників і реабілітацію повного циклу, а також протезування. 

Фахівці госпіталю спеціалізуються на багатьох напрямках. Нині центр пропонує пересадку шкіри чи частин лицьового черепа, імплантацію зубів, реконструкцію носа, пазух, очниць та повне естетичне відновлення обличчя захисникам, які отримали травми у щелепно-лицьовій ділянці. Лікування буде проводитись у Винниках (біля Львова) командою французьких фахівців.

«Главком» розповідав про те, як лікують захисників і захисниць у столичному центрі реабілітації та які незвичні методи використовують. 

Тим часом Олена Зеленська назвала основну причину, чому біженці не можуть повернутися.

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Теги: Україна військові реабілітація кордон Кабмін

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